Sony показала новые кадры "Ratchet & Clank: Сквозь миры" с массой деталей

Ratchet & Clank: Rift Apart - 16 минут геймплея / Sony

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Insomniac Games представили новый геймплейный трейлер своего будущего эксклюзива – Ratchet & Clank: Rift Apart. Игра выйдет 11 июня только на PlayStation 5.

Ролик был представлен в рамках трансляции State of Play. Разработчики показали прохождение за Рэтчета и Ривет, которая прихватила с собой Кланка для того, чтобы помочь своим товарищам.

Благодаря SSD посреди сражения герои смогут быстро перемещаться между локациями и целыми уровнями – и это будут не специально подготовленные небольшие участки, а именно полноценные уровни. Также в серии дебютирует фоторежим, а Рэтчет научится бегать по стенам и дэшиться – это же умеет и Ривет.

Что ещё появится

Полуоткрытые локации;

Пространственные головоломки Кланка;

Испытания на пауке-дроне;

Полеты на ящерицах;

Поиск золотых болтов;

Обширный набор настроек доступности;

Карманные измерения – небольшие уникальные уровни;

Сбор экипировки с разными бонусами.

Insomniac Games называет игру новым "межгалактическим приключением". Сюжетная линия не связана с событиями предыдущих частей, что делает данный проект идеальным для знакомства с серией. Однако, фанаты франшизы несомненно найдут связь с предыдущими играми. Ну и выглядит всё это, конечно, впечатляюще – советуем смотреть в 4К.

16 минут геймплея "Ratchet & Clank: Сквозь миры"

Релиз зрелищного боевика от создателей Spider-Man состоится 11 июня этого года только на PlayStation 5. Стоимость стандартного издания Ratchet & Clank: Rift Apart в PlayStation Store составляет 2299 грн, а издания Deluxe – 2599 грн.

Пользователи, оформившие предзаказ, получат обновлённую карбоновую броню из Ratchet & Clank: Going Commando и оружие "Пикселизатор" из Ratchet & Clank 2016 года. В состав расширенного издания войдут пять наборов брони, набор наклеек для фоторежима, 20 кристаллов раритана для улучшения предметов, цифровой саундтрек и цифровой альбом с иллюстрациями.