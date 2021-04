Sony напомнила о Ratchet & Clank: Rift Apart для PS5 новым трейлером

Ratchet & Clank: Rift Apart - новый трейлер / Sony

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Insomniac Games представили новый зрелищный трейлер своего будущего эксклюзива – Ratchet & Clank: Rift Apart. Игра выйдет 11 июня только на PlayStation 5.

В ролике под бодрый саундтрек раскрываются пусть и незначительные, но всё же "тайны" сюжета эксклюзивного экшен-платформера. Если вам понравилась музыка, то знайте, что за неё отвечает Марк Мазерсбо – композитор, известный своей работой над саундтреком к фильму "Тор: Рагнарёк".

Ratchet & Clank Rift Apart – новая часть знаменитой серии приключенческих экшенов про Рэтчетта и Кланка, продолжающая историю Into the Nexus 2013 года. В новой игре герои столкнутся с новыми опасностями – например, с разрывами между мирами, через которые можно свободно перемещаться по различным планетам. По словам Insomniac Games, игра разработана таким образом, чтобы порадовать как давних поклонников франшизы, так и новичков. Иными словами, знакомство с сюжетом предыдущих игр необязательно.

Также игроков ждет встреча с совершенно новой героиней – Ривет (Rivet), обитательница одного из альтернативных измерений, которое предстоит посетить Рэтчету и Кланку в борьбе с Нефариусом. Стоимость стандартного издания Ratchet & Clank: Rift Apart в PlayStation Store составляет 2299 грн, а издания Deluxe – 2599 грн.

Трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart

А уже в эту пятницу, 30 апреля, состоится релиз фантастической игры Returnal о героине на полной опасностей планете. Проект будет работать на PS5 в 60 fps с трассировкой лучей для света и динамическим разрешением 4K.

Геймеров ждёт roguelike-экшен от третьего лица с элементами bullethell, где им придётся уворачиваться от множества летящих снарядов. Такая динамичная концепция вступит в симбиоз с процедурной генерацией уровней и механикой смерти, которая приводит не к концу игры, а лишь запускает новый виток развития событий.