В Sony рассказали, что PS5 получит больше эксклюзивов, чем другие консоли

Кадр из Returnal / Sony

Президент и исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан дал интервью японскому изданию Nikkei. В нем он порассуждал на тему будущего компании, а также консоли PS5 и PlayStation VR.

По его словам, текущее поколение Playstation будет иметь гораздо больше эксклюзивов, чем предыдущие поколения – "мы не кричим об этом, но мы ежедневно работаем над тем, чтобы на PS5 выходило больше высококачественных игр...".

Компания планирует и дальше работать в направлении приобретения новых талантливых студий в ответ на конкуренцию со стороны Xbox. По словам Райана, компания также проявляет большой интерес и к облачным технологиям, которые в прошлом поколении не смогли обрести большую аудиторию – "это очень интересная тема, и я надеюсь, что нашу стратегию использования "облака" мы объявим позже, когда наступит время...".

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Президент Sony также пообещал продолжить крепкое сотрудничество с японскими игровыми студиями, которые в будущем могут создать много PS5-эксклюзивов для внутреннего игрового рынка Японии. Стоит отметить, что ранее в этом году компания закрыла свою старейшую студию Japan Studio, которая как раз таки фокусировалась на играх для Японии.

Напомним, что уже на следующей неделе, 30 апреля, ожидается премьера Returnal – одного из самых крупных эксклюзивов приставки PlayStation 5, запланированных на этот год. Стоимость стандартного издания в PlayStation Store составляет 2299 грн, а издания Deluxe – 2599 грн.

Позже на этот год у Sony намечен релиз сиквела Horizon Zero Dawn, который продолжит историю охотницы Элой. После событий первой игры жизнь на Земле стала восстанавливаться, но появилась новая угроза – неизвестная болезнь, заражающая животных и растения. Для тех, кто в свое время пропустил оригинал, в магазине Sony PS Store в рамках акции "Играйте дома" проходит бесплатная раздача полного издания игры.

Трейлер Horizon Zero Dawn

Тем, кто предпочитает играть на Xbox, стоит заглянуть в магазин Microsoft Store, где прямо сейчас игры для Xbox и ПК продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil 3, Titanfall 2 и не только.