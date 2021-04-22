СМИ поделились впечатлениями от предстоящего блокбастера Returnal для PS5

Returnal - впечатления журналистов / Sony

До выхода предстоящего блокбастера Returnal для PS5 остается чуть больше недели, в связи с чем некоторые игровые СМИ уже успели опробовать игру и поделиться своими впечатлениями.

Сама игра выйдет 30 апреля – изначально релиз был намечен на 19-ое марта, но проект отложили для доработки. Стоимость стандартного издания в PlayStation Store составляет 2299 грн, а издания Deluxe – 2599 грн.

В IGN отмечают, что почерк разработчиков Resogun и Super Stardust HD отчётливо узнаётся. Саму игру он называет смесью Hades и Vanquish, которая предлагают не только хардкорный игровой процесс, но и необычную историю. Помимо всего прочего, журналисты хвалят реализацию многих особенностей PlayStation 5 вроде 3D-звука и адаптивных триггеров DualSense, благодаря чему Returnal ощущается первой настоящей "нестген" игрой.

Коллеги по цеху из Press Start AU также остались в полном восторге от игры. По мнению рецензента, разработчики сумели мастерски уловить то, за что игроки любят жанр "рогаликов", при этом выведя всё это на новый уровень. Журналист Hardcore Gamer добавил, что вступительная часть игры немного проседает, но со временем игра раскрывается по-настоящему.

В целом СМИ позитивно отзывается о предстоящем блокбастере, который уже выглядит нетривиальным представителем жанра – когда вы ещё видели крупнобюджетный roguelike с голливудской постановкой и геймплеем в стиле аркадных шутеров? Впрочем, будут ли игроки готовы отдать $70 за "аркадные пострелушки", это уже другой вопрос.

Напомним, что история Returnal стартует с того, что главная героиня оказывается на незнакомой и очень странной планете под названием Атропос, находит на ней чей-то труп (судя по всему, собственный – как бы странно это ни звучало), сражается там с агрессивной фауной и даже натыкается на свой дом – но это, похоже, лишь галлюцинация. Словом, игроков ожидают не только динамичные перестрелки, но и какие-то хитрые сюжетные хитросплетения.

Первые 45 минут Returnal

А тем временем в магазине PlayStation проходит одна из крупнейших распродаж года. С хорошей скидкой можно купить, к примеру, ремейк Resident Evil 3, Call Of Duty: Black Ops Cold War, DOOM Eternal и другие известные хиты.

Акция завершится 29 апреля в 02:00 по Киеву.