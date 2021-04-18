Авторы эксклюзива PS5 Returnal показали новый геймплей игры

7 минут геймплея Returnal / Sony

Авторы боевика Returnal из Housemarque представили новый геймплейный ролик своего проекта, который должен помочь игрокам определиться, стоит ли она своих 2299 грн.

В свежем ролике показывают разнообразные пушки, девайсы и паразитов. По словам разработчиков, их главной целью при создании Returnal было "подарить аудитории продукт, предлагающую почти бесконечную реиграбельность".

История Returnal стартует с того, что главная героиня оказывается на незнакомой и очень странной планете под названием Атропос, находит на ней чей-то труп (судя по всему, собственный - как бы странно это ни звучало), сражается там с агрессивной фауной и даже натыкается на свой дом – но это, похоже, лишь галлюцинация. Словом, игроков ожидают не только динамичные перестрелки, но и какие-то хитрые сюжетные хитросплетения.

Что же до геймплея, то геймеров ждёт roguelike-экшен от третьего лица с элементами bullethell, где им придётся уворачиваться от множества летящих снарядов. Такая динамичная концепция вступит в симбиоз с процедурной генерацией уровней и механикой смерти, которая приводит не к концу игры, а лишь запускает новый виток развития событий. В общем, концепт весьма и весьма интересный.

Релиз фантастической игры о героине на полной опасностей планете состоится уже в этом месяце, 30 апреля. Стоимость стандартного издания в PlayStation Store составляет 2299 грн, а издания Deluxe – 2599 грн.

Новый геймплей Returnal

А тем временем в магазине PlayStation проходит одна из крупнейших распродаж года. С хорошей скидкой можно купить, к примеру, ремейк Resident Evil 3, Call Of Duty: Black Ops Cold War, DOOM Eternal и другие известные хиты.

Акция завершится 29 апреля в 02:00 по Киеву.