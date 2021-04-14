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Sony показала новый трейлер предстоящего блокбастера Returnal для PS5

14 апреля 2021, 19:25

Релиз фантастической игры о героине на полной опасностей планете состоится уже в этом месяце, 30 числа.

Returnal
Новый трейлер Returnal / Sony

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Housemarque представили новый зрелищный трейлер Returnal, который посвятили жутким существам планеты Атропос.

По словам авторов, немалая их часть была вдохновлена существами из морских глубин, поскольку это одна из самых чужеродных форм жизни на Земле.

Планета Атропос – темное и загадочное место, где каждая живая среда предоставит свой собственный уникальный набор врагов. Игрокам предстоит столкнуться с множеством различных противников, которые, помимо своей уникальной эстетики, обладают уникальным геймплейным колоритом и специальными умениями.

Например, микроморф питается трупами главной героини Селены, поэтому рядом с ним можно увидеть останки прошлой версии персонажа. При этом отмечается, что большая часть врагов предпочитает проводить атаки на расстоянии. А некоторые даже могут взаимодействовать друг с другом. Самыми же необычными представителями бестиарии в смысле атак станут противники-боссы, от ударов которых придётся уворачиваться особенно умело.

По сюжету игры, женщина-космонавт попадает на таинственную планету под названием Атропос, где обнаруживаются останки древней цивилизации, но просто взять и всё там изучить не дадут местные обитатели, которые настроены крайне враждебно. Интрига ещё и в том, что каждый раз, когда героиня умирает, планета практически полностью меняется.

В общем, концепт весьма и весьма интересный, ждём релиза – он, к слову, состоится уже в этом месяце, 30 апреля, только на PlayStation 5.

Трейлер Returnal

А тем временем в магазине PlayStation стартовала вторая волна весенней распродажи, в рамках которой появились довольно выгодные предложения.

С хорошей скидкой можно купить, к примеру, ремейк Resident Evil 3, Call Of Duty: Black Ops Cold War, DOOM Eternal и другие известные хиты. Акция завершится 29 апреля в 02:00 по Киеву.

Sony PlayStation 5 PlayStation Plus
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