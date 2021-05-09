Epic пропонувала Sony 200 млн доларів за ексклюзиви PlayStation

Epic пропонувала Sony $200 млн за ексклюзивність ігор PlayStation в EGS / PCGamer

В рамках судового розгляду Apple і Epic розкрилися ще деякі цікаві деталі. З опублікованого документа стало відомо, що Epic Games пропонувала Sony 200 млн доларів за ексклюзиви PlayStation для свого магазину EGS.

Невідомо, чи відбулася угода, і що це за ігри, але мова йде про 4-6 тайтли. Як і невідомо, чи згадуються в документі ігри вже портовані на ПК, на зразок Horizon Zero Dawn і Days Gone, або "Епіки" намагалася переконати Sony продати права на ексклюзивність для магазину якихось інших ігор.

Sony не відхилила цю пропозицію, і в цей час Epic Games очікує їх відповіді. Якщо японська корпорація погодиться, ці ігри будуть випущені виключно в Epic Games Store. Раніше Epic Games намагалася зробити те ж саме з Microsoft і Nintendo, але перша занадто тісно співпрацює з Valve, а друга завжди випускає свої ігри тільки на власних платформах – навряд чи "Епікам" тут щось світить.

Фрагмент документа / Epic Games

Раніше Sony взяла за практику випускати колишні ексклюзиви PlayStation на ПК, серед них, наприклад, Horizon: Zero Dawn, а 18 травня виходить байкерський екшен Days Gone. Остання буде доступна як в EGS, так і в Steam. З ігор Sony ексклюзивами Epic Games Store були тільки ReadySet Heroes і Predator: Hunting Grounds, і навряд чи в судових документах мова йде про них.

Протягом судових розглядів в мережі має з'явитися ще чимало інших документів, в тому числі від Apple. Слухання, як очікується, триватимуть близько трьох тижнів. І остаточну крапку в суперечці вони можуть так і не поставити, оскільки обидві сторони мають право оскаржити майбутнє рішення судді.

Між тим в онлайн-магазині EGS проходить безплатна роздача відмінного інді-проєкту Pine від студії Twirlbound. За жанром, це пригодницький бойовик з відкритим світом, що розвивається, де людина – не на вершині харчового ланцюга.