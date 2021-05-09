УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Epic Games выкупает у Sony эксклюзивы – утечки из суда с Apple

9 мая 2021, 17:22

Из опубликованного документа стало известно, что "Эпики" предлагали Sony 200 млн долларов за эксклюзивы PlayStation.

Epic Games Store
Epic предлагала Sony $200 млн за эксклюзивность игр PlayStation в EGS / PCGamer

В рамках судебного разбирательства Apple и Epic вскрылись ещё некоторые интересные детали. Из опубликованного документа стало известно, что Epic Games предлагала Sony 200 млн долларов за эксклюзивы PlayStation для своего магазина EGS.

Неизвестно, состоялась ли сделка, и что это за игры, но речь идёт о 4-6 тайтлах. Как и неизвестно, упоминаются ли в документе игры уже портированные на ПК, вроде Horizon Zero Dawn и Days Gone, или "Эпики" пыталась убедить Sony продать права на эксклюзивность для магазина каких-то других игр.

В Sony не отклонили это предложение, и в настоящее время Epic Games ожидает их ответа. Если японская корпорация согласится, эти игры будут выпущены исключительно в Epic Games Store. Раньше Epic Games пыталась сделать то же самое с Microsoft и Nintendo, но первая слишком тесно сотрудничает с Valve, а вторая всегда выпускает свои игры только на собственных платформах – вряд ли "Эпикам" тут что-то светит.

Фрагмент документа / Epic Games

Ранее Sony взяла за практику выпускать бывшие эксклюзивы PlayStation на ПК, среди них, к примеру, Horizon: Zero Dawn, а 18 мая выходит байкерский экшен Days Gone. Последняя будет доступна как в EGS, так и в Steam. Из игр Sony эксклюзивами Epic Games Store были только ReadySet Heroes и Predator: Hunting Grounds, и вряд ли в судебных документах речь идёт о них.

В течение судебных разбирательств в сети должно появиться еще немало других документов, в том числе от Apple. Слушания, как ожидается, будут длиться около трех недель. И окончательную точку в споре они могут так и не поставить, поскольку обе стороны вправе обжаловать предстоящее решение судьи.

Меж тем в онлайн-магазине EGS проходит бесплатная раздача отличного инди-проекта Pine от студии Twirlbound. По жанру, это приключенческий боевик с открытым развивающимся миром, где человек – не на вершине пищевой цепи.

Apple Sony Epic Games Store Epic Games
Сейчас вы просматриваете новость «Epic Games выкупает у Sony эксклюзивы – утечки из суда с Apple». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Как лучше всего готовить и есть яйца: пять очень здоровых способовКак лучше всего готовить и есть яйца: пять очень здоровых способов Журналисты показали, как выглядят Катя Осадчая и Тина Кароль без макияжаЖурналисты показали, как выглядят Катя Осадчая и Тина Кароль без макияжа Врач рассказала, кому нельзя есть редис и заявила об опасностиВрач рассказала, кому нельзя есть редис и заявила об опасности Военная помощь от США: что реально дадут Украине и чем ответит РоссияВоенная помощь от США: что реально дадут Украине и чем ответит Россия Путин готовит ловушку для Украины: политтехнолог из США раскрыл деталиПутин готовит ловушку для Украины: политтехнолог из США раскрыл детали

Последние новости

18:03
В Краматорске на аттракционе люди получили страшные травмы
17:59
СМИ узнали, почему регистрация Спутник V в ЕС на грани провала Видео
17:58
У Кравчука сделали важное заявление по обмену пленными с ОРДЛО Видео
17:33
Парад 9 мая с огоньком: в РФ военное авто вспыхнуло посреди улицы Видео
17:22
Epic Games выкупает у Sony эксклюзивы – утечки из суда с Apple
Реклама
17:20
Чехия потребует миллионной компенсации от России за взрывы на складах Видео
17:06
В России исчез бывший главврач больницы, где лежал Навальный – СМИ Видео
16:51
Что приготовить из одуванчиков: самые полезные рецепты варенья, вина и чая Видео
16:38
Брат Елизаветы II влип в скандал с торговлей связями с Путиным - The Times Видео
16:25
iPhone XR после обновления стал быстрее iPhone 11 и 12 Видео
16:23
Гороскоп на 9-10 мая 2021 года всех знаков Зодиака: кому грозит подлая ловушка Видео
16:03
В Сети отреагировали на резонансное видео Ломаченко ко Дню победы Видео
15:54
Похищение скандального судьи-беглеца Чауса: в СБУ сделали громкое заявление Видео
15:37
На Закарпатье схватили агентов РФ, которые грозились травить венгров Видео
15:17
"Зима" накануне лета: украинцев предупредили о новом ударе холода Видео
14:55
У популярного симулятора Frostpunk появится отдельная мобильная версия Видео
14:52
Умерла звезда культового сериала Санта-Барбара Видео
14:47
В Москве опозорились с заглохшей БМП во время парада 9 мая Видео
14:37
США заблокировали встречу Зеленского и Путина – дипломат Видео
14:07
Авторы Days Gone ответили на важные вопросы перед выходом игры на ПК Видео
Реклама
14:00
В моду из 70-х вернулись фантастические платья, вязанные крючком Фото Видео
13:56
В День Победы США поставили РФ жесткий ультиматум из-за Крыма Видео
13:49
На марше Бессмертного полка в Донецке пронесли портрет деда Зеленского Видео
13:27
Песков растолковал пассаж Путина о недобитых карателях
13:00
Telegram подружился с "ВКонтакте", TikTok и Snapchat
12:57
В НАТО сделали заявление по ПДЧ для Украины и раскрыли планы на саммит Видео
12:56
Зига и разборки с Онуфрием: что происходит в центре Киева 9 мая Видео
12:53
Самые плохие советы для красоты, которым нельзя верить Видео
12:51
Красная горка 2021: приметы на погоду, замужество и богатство Видео
12:29
Поздравления на День матери 2021: какие слова сказать и нежные открытки
12:22
Российские корабли напакостили во время морских учений США и Украины Видео
12:18
Resident Evil Village только вышла, а уже установила свой первый рекорд Видео
11:54
В Одессе на акции "Бессмертного полка" начались драки Видео
11:49
Опубликованы фото с выступления жены Лещенко Dj Nastya в Москве Видео
11:35
Крейсер США перехватил судно, нашпигованное российским оружием Видео
10:48
Путин в День Победы "бряцал" оружием и рассказал россиянам о недобитых карателях Фото Видео
10:30
Зеленскому привезли американский кнут мнение
10:28
В Беларуси сделали предупреждение оппозиции в случае ухода Лукашенко Видео
10:03
Вещи, которые женщина не должна носить на работу Видео
09:40
Лукашенко объявил о сценарии передачи власти в Беларуси Видео
Реклама
09:39
Зеленский в День Победы над нацизмом обратился к украинцам Видео
09:04
Финляндия узнала о планах России по войскам в Европе Видео
09:03
Отказ от 9 мая не за горами: побеждено ли "победобесие" в Украине мнение
08:25
Отключение России от SWIFT станет для нее катастрофой - эксперт
08:22
В Украине выявили еще более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом Видео
07:51
Китайская ракета упала в Индийский океан - СМИ Видео
07:44
Вкусный завтрак из лаваша за 10 минут: пошаговый рецепт с фото Видео
07:33
Врач объяснила, почему нового всплеска COVID-19 украинцам не избежать Видео
07:15
Как поздравить с Красной горкой – открытки и тексты
06:57
Военная помощь от США: что реально дадут Украине и чем ответит Россия мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять