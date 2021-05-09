Epic Games выкупает у Sony эксклюзивы – утечки из суда с Apple

Epic предлагала Sony $200 млн за эксклюзивность игр PlayStation в EGS / PCGamer

В рамках судебного разбирательства Apple и Epic вскрылись ещё некоторые интересные детали. Из опубликованного документа стало известно, что Epic Games предлагала Sony 200 млн долларов за эксклюзивы PlayStation для своего магазина EGS.

Неизвестно, состоялась ли сделка, и что это за игры, но речь идёт о 4-6 тайтлах. Как и неизвестно, упоминаются ли в документе игры уже портированные на ПК, вроде Horizon Zero Dawn и Days Gone, или "Эпики" пыталась убедить Sony продать права на эксклюзивность для магазина каких-то других игр.

В Sony не отклонили это предложение, и в настоящее время Epic Games ожидает их ответа. Если японская корпорация согласится, эти игры будут выпущены исключительно в Epic Games Store. Раньше Epic Games пыталась сделать то же самое с Microsoft и Nintendo, но первая слишком тесно сотрудничает с Valve, а вторая всегда выпускает свои игры только на собственных платформах – вряд ли "Эпикам" тут что-то светит.

Фрагмент документа / Epic Games

Ранее Sony взяла за практику выпускать бывшие эксклюзивы PlayStation на ПК, среди них, к примеру, Horizon: Zero Dawn, а 18 мая выходит байкерский экшен Days Gone. Последняя будет доступна как в EGS, так и в Steam. Из игр Sony эксклюзивами Epic Games Store были только ReadySet Heroes и Predator: Hunting Grounds, и вряд ли в судебных документах речь идёт о них.

В течение судебных разбирательств в сети должно появиться еще немало других документов, в том числе от Apple. Слушания, как ожидается, будут длиться около трех недель. И окончательную точку в споре они могут так и не поставить, поскольку обе стороны вправе обжаловать предстоящее решение судьи.

Меж тем в онлайн-магазине EGS проходит бесплатная раздача отличного инди-проекта Pine от студии Twirlbound. По жанру, это приключенческий боевик с открытым развивающимся миром, где человек – не на вершине пищевой цепи.