Авторы Days Gone ответили на важные вопросы перед выходом игры на ПК

Релиз бывшего эксклюзива PlayStation на ПК состоится 18 мая. Стоимость в Steam и Epic Games Store составляет 999 грн.
Разработчики байкерского экшена Days Gone из Bend Studio опубликовали список ответов на важные вопросы перед выходом игры на ПК. Основная часть ответов уже была известна ранее (цена, дата выхода и т.д.), но есть и новая информация
Они подтвердили ранее обнародованные системные требования, а также подчеркнули, что Days Gone не будет поддерживать технологии DLSS и трассировки лучей – при этом в случае с первой они отметили, что в игре нет поддержки технологии на данном этапе. Возможно, она появится в будущем.
Из других важных деталей:
- Перенести файл сохранения PlayStation 4 или PlayStation 5 на ПК нельзя;
- Фоторежим будет включать улучшенную функцию супер-разрешения, позволяющую делать снимки в более высоком разрешении;
- Будет возможность переназначить клавиши на клавиатуре, включая альтернативы и навигацию по меню. Плюс одновременный ввод с клавиатуры / мыши и контроллера;
- Можно будет изменить параметр поле зрения (FOV) максимум до 100 градусов;
- На ПК игроки смогут настраивать многочисленные параметры графики, включая уровень детализации, масштаб прорисовки, качество текстур, теней, облаков и тумана, а также расстояние прорисовки листвы.
Релиз бывшего эксклюзива PlayStation на ПК состоится 18 мая. Стоимость в цифровых магазинах Steam и Epic Games Store составляет 999 грн.
Days Gone - трейлер ПК-версии
Напомним, что оригинальный релиз байкерского зомби-экшена на консоли PS4 состоялся в апреле прошлого года. Игра получила "смешанные отзывы" от рецензентов различных изданий. Критики хвалили художественное оформление, звуковое сопровождение и реализацию орд зомби. Среди недостатков называются однотипные задания, не совсем удачная структура открытого мира и технические недоработки игры.
В 2019 году студия-разработчик Bend Studio безуспешно пыталась протолкнуть идею Days Gone 2, однако Sony завернула сиквел из-за проблемного производства и низких оценок критиков.