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Авторы Days Gone ответили на важные вопросы перед выходом игры на ПК

9 мая 2021, 14:07

Релиз бывшего эксклюзива PlayStation на ПК состоится 18 мая. Стоимость в Steam и Epic Games Store составляет 999 грн.

Days Gone
Days Gone - фишки ПК-версии / Sony

Разработчики байкерского экшена Days Gone из Bend Studio опубликовали список ответов на важные вопросы перед выходом игры на ПК. Основная часть ответов уже была известна ранее (цена, дата выхода и т.д.), но есть и новая информация

Они подтвердили ранее обнародованные системные требования, а также подчеркнули, что Days Gone не будет поддерживать технологии DLSS и трассировки лучей – при этом в случае с первой они отметили, что в игре нет поддержки технологии на данном этапе. Возможно, она появится в будущем.

Из других важных деталей:

  • Перенести файл сохранения PlayStation 4 или PlayStation 5 на ПК нельзя;
  • Фоторежим будет включать улучшенную функцию супер-разрешения, позволяющую делать снимки в более высоком разрешении;
  • Будет возможность переназначить клавиши на клавиатуре, включая альтернативы и навигацию по меню. Плюс одновременный ввод с клавиатуры / мыши и контроллера;
  • Можно будет изменить параметр поле зрения (FOV) максимум до 100 градусов;
  • На ПК игроки смогут настраивать многочисленные параметры графики, включая уровень детализации, масштаб прорисовки, качество текстур, теней, облаков и тумана, а также расстояние прорисовки листвы.

Релиз бывшего эксклюзива PlayStation на ПК состоится 18 мая. Стоимость в цифровых магазинах Steam и Epic Games Store составляет 999 грн.

Days Gone - трейлер ПК-версии

Напомним, что оригинальный релиз байкерского зомби-экшена на консоли PS4 состоялся в апреле прошлого года. Игра получила "смешанные отзывы" от рецензентов различных изданий. Критики хвалили художественное оформление, звуковое сопровождение и реализацию орд зомби. Среди недостатков называются однотипные задания, не совсем удачная структура открытого мира и технические недоработки игры.

В 2019 году студия-разработчик Bend Studio безуспешно пыталась протолкнуть идею Days Gone 2, однако Sony завернула сиквел из-за проблемного производства и низких оценок критиков.

Days Gone
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