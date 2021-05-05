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Первый день суда Epic Games против Apple – отгребают все по чуть-чуть

5 мая 2021, 19:15

Во время заседания Apple против Epic Games вскрылись новые интересные подробности, проливающие свет на то, что происходит за кулисами индустрии развлечений.

Fortnite
Скриншот из игры Fortnite, которая стала причиной противостояния Epic Games и Apple / Epic Games

Прямо сейчас активно происходит судебный процесс между владельцами App Store и родителем Fortnite – еще летом прошлого года вопреки правилам магазина Apple, в королевскую битву добавили прямые покупки в обход механизмов App Store.

В ответ игру удалили из магазина приложений App Store. Затем Epic Games создали некоммерческую коалицию за "справедливые приложения, а теперь пытаются доказать в суде, что методы Apple подрывают конкуренцию.

Чтобы доказать кто прав, а кто виноват, публичный суд в Окленде, штат Калифорния, обязан публично рассмотреть ранее конфиденциальные документы, которые касаются не только Epic Games, но и других компаний, которые сотрудничали с создателем Fortnite.

Epic Games

За первый год своего существования королевская битва Fortnite принесла Epic Games более 5 миллиардов долларов и ещё 4 миллиарда за второй. Прибыль от движка Unreal Engine за те же два года составила 221 миллион долларов.

Всплыла статистика по доходам Fortnite на разных платформах в период с марта 2018 года по июль 2020 года – до удаления игры из AppStore. Большая часть выручки приходилась на PS4 – 46,8%. Доля версии для AppStore составляла 7%.

Бесплатные раздачи EGS привлекли 18,5 миллиона новых уникальных пользователей. Из них 7% позднее совершили покупку в сервисе. Данные транзакции принесли магазину 53 миллиона долларов – около 33% от общей выручки.

Обнародованы выплаты Epic Games издателям за бесплатные раздачи игр с конца 2018 года по сентябрь 2019 года. Alan Wake обошёлся в 150 тысяч долларов, а Batman: Arkham – в полтора миллиона. В таблице также фигурируют данные о приросте аудитории вследствие бесплатных раздач и число пользователей, добавивших в свою библиотеку тот или иной проект.

Эксклюзивность Borderlands 3 обошлась Epic Games в 115 миллионов долларов. Ещё 31 миллион издатель 2K Games получил за раздачи в сервисе EGS игр Borderlands: The Handsome Collection и Civilization VI. За время эксклюзивности Borderlands 3 приобрели 1,56 миллиона пользователей, из которых 53% были новыми.

В Fortnite планировали (или ещё планируют) добавить скины:

  • Дуэйна Джонсона
  • Наруто
  • Джона МакКлейна ("Крепкий орешек")
  • Снейка Плисскена ("Побег из Нью-Йорка")
  • Китнисс Эвердин ("Голодные игры")
  • Беатрикс Киддо ("Убить Билла").

Анонсированный в 2014 году зомби-экшен Dead Island 2, который всё ещё находится в разработке, числится в списке эксклюзивов EGS.

Ради кроссплея на PlayStation компания Epic Games предлагала Sony массу бонусов и даже обставить всё так, чтобы Sony выглядела в этой сделке героем для игроков. Также стало известно, что некоторые разработчики платят за кроссплей на PlayStation, чтобы "компенсировать убытки" от данной функции.

Microsoft

У компании есть специальные авторы, которые пишут рецензии на игры от других компаниях исключительно для внутреннего использования. Например, The Last of Us: Part II сотрудники Microsoft назвали игру "очень важной для индустрии" за счёт крайне неординарного, хоть и спорного сюжета. Вдобавок хвалят графику, отмечая, что превзойти Naughty Dog никто не может ни на консолях, ни на PC.

Вслед за понижением комиссии для разработчиков в Microsoft Store на PC, аналогичное понижение ставки компании должно состоятся и в магазине на Xbox. Представитель компании уже успел опровергнуть эту информацию, хотя в реальности, Microsoft может приберечь этот анонс на потом;

S.T.A.L.K.E.R. 2 должен выйти в четвертом квартале 2021 года – игра будет эксклюзивом платформы 3 месяца;

Nintendo

Самус из Metroid должна появится в Fortnite. Вероятно, появление персонажа в игре перенесли из-за сдвигов внутри релизного календаря Nintendo;

Nintendo не работает с компаниями, которые финансируются криминальными элементами, в том числе и Якудзой (а вдруг).

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В течение судебных разбирательств в сети должно появиться еще немало других документов, в том числе от Apple. Слушания, как ожидается, будут длиться около трех недель. И окончательную точку в споре они могут так и не поставить, поскольку обе стороны вправе обжаловать предстоящее решение судьи.

Apple Microsoft Nintendo Epic Games
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