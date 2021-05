Первый день суда Epic Games против Apple – отгребают все по чуть-чуть

Скриншот из игры Fortnite, которая стала причиной противостояния Epic Games и Apple / Epic Games

Прямо сейчас активно происходит судебный процесс между владельцами App Store и родителем Fortnite – еще летом прошлого года вопреки правилам магазина Apple, в королевскую битву добавили прямые покупки в обход механизмов App Store.

В ответ игру удалили из магазина приложений App Store. Затем Epic Games создали некоммерческую коалицию за "справедливые приложения, а теперь пытаются доказать в суде, что методы Apple подрывают конкуренцию.

Чтобы доказать кто прав, а кто виноват, публичный суд в Окленде, штат Калифорния, обязан публично рассмотреть ранее конфиденциальные документы, которые касаются не только Epic Games, но и других компаний, которые сотрудничали с создателем Fortnite.

Epic Games

За первый год своего существования королевская битва Fortnite принесла Epic Games более 5 миллиардов долларов и ещё 4 миллиарда за второй. Прибыль от движка Unreal Engine за те же два года составила 221 миллион долларов.

Всплыла статистика по доходам Fortnite на разных платформах в период с марта 2018 года по июль 2020 года – до удаления игры из AppStore. Большая часть выручки приходилась на PS4 – 46,8%. Доля версии для AppStore составляла 7%.

Бесплатные раздачи EGS привлекли 18,5 миллиона новых уникальных пользователей. Из них 7% позднее совершили покупку в сервисе. Данные транзакции принесли магазину 53 миллиона долларов – около 33% от общей выручки.

Обнародованы выплаты Epic Games издателям за бесплатные раздачи игр с конца 2018 года по сентябрь 2019 года. Alan Wake обошёлся в 150 тысяч долларов, а Batman: Arkham – в полтора миллиона. В таблице также фигурируют данные о приросте аудитории вследствие бесплатных раздач и число пользователей, добавивших в свою библиотеку тот или иной проект.

Эксклюзивность Borderlands 3 обошлась Epic Games в 115 миллионов долларов. Ещё 31 миллион издатель 2K Games получил за раздачи в сервисе EGS игр Borderlands: The Handsome Collection и Civilization VI. За время эксклюзивности Borderlands 3 приобрели 1,56 миллиона пользователей, из которых 53% были новыми.

В Fortnite планировали (или ещё планируют) добавить скины:

Дуэйна Джонсона

Наруто

Джона МакКлейна ("Крепкий орешек")

Снейка Плисскена ("Побег из Нью-Йорка")

Китнисс Эвердин ("Голодные игры")

Беатрикс Киддо ("Убить Билла").

Анонсированный в 2014 году зомби-экшен Dead Island 2, который всё ещё находится в разработке, числится в списке эксклюзивов EGS.

Ради кроссплея на PlayStation компания Epic Games предлагала Sony массу бонусов и даже обставить всё так, чтобы Sony выглядела в этой сделке героем для игроков. Также стало известно, что некоторые разработчики платят за кроссплей на PlayStation, чтобы "компенсировать убытки" от данной функции.

Microsoft

У компании есть специальные авторы, которые пишут рецензии на игры от других компаниях исключительно для внутреннего использования. Например, The Last of Us: Part II сотрудники Microsoft назвали игру "очень важной для индустрии" за счёт крайне неординарного, хоть и спорного сюжета. Вдобавок хвалят графику, отмечая, что превзойти Naughty Dog никто не может ни на консолях, ни на PC.

Вслед за понижением комиссии для разработчиков в Microsoft Store на PC, аналогичное понижение ставки компании должно состоятся и в магазине на Xbox. Представитель компании уже успел опровергнуть эту информацию, хотя в реальности, Microsoft может приберечь этот анонс на потом;

S.T.A.L.K.E.R. 2 должен выйти в четвертом квартале 2021 года – игра будет эксклюзивом платформы 3 месяца;

Nintendo

Самус из Metroid должна появится в Fortnite. Вероятно, появление персонажа в игре перенесли из-за сдвигов внутри релизного календаря Nintendo;

Nintendo не работает с компаниями, которые финансируются криминальными элементами, в том числе и Якудзой (а вдруг).

В течение судебных разбирательств в сети должно появиться еще немало других документов, в том числе от Apple. Слушания, как ожидается, будут длиться около трех недель. И окончательную точку в споре они могут так и не поставить, поскольку обе стороны вправе обжаловать предстоящее решение судьи.