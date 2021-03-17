Epic Games с помпой отметила начало нового сезона в Fortnite

В Fortnite стартовал 6 сезон 2 главы / Epic Games

Разработчики из Epic Games представили эпичный кинематографичный трейлер, приуроченный к старту 6 сезона 2 главы королевской битвы Fortnite. В ролике Сара Коннор расстреливает ксеноморфов, а Рипли разрывает терминаторов.

Одним из главных нововведений сезона "Дикие времена" станет синглплеерное сюжетное задание "Эпицентр: финальный кризис". Это эпическое завершение событий 5 сезона игрокам предстоит пройти за агента Джоунса, а развязка миссии изменит всю реальность.

В самом центре острова возвышается башня, окружённая небольшими домиками. В тени мрачной башни на месте привычных локаций природа создала новые – например, колосящийся колизей и дикую деревню. Кроме того, на краю первобытной местности, игроки могут обнаружить сторожевые башни, оберегаемые таинственными силами.

В новом сезоне экипировку можно будет не только находить, но и создавать. Игрокам предстоит охотиться на животных – от кур до кровожадных волков, – чтобы создавать доисторические автоматы и старые добрые револьверы, а также огненные и механические луки. При этом в бункерных сундуках можно найти редкое или даже легендарное оружие, такое как ракетницы. По ходу сезона авторы будут добавлять новые технологии в виде оружия и улучшений, например толстенные покрышки для путешествий по бездорожью.

Fortnite - трейлер 6 сезона

Отметим, что по состоянию на сегодня Фортнайт считается одной из самых популярных игр в мире. Она регулярно ставит рекорды по количеству игроков и зрителей на Twitch.

Сюжет в Фортнайте очень специфичен и построен на повествовании через окружение и ARG-игры – поскольку пиковые точки его развития можно наблюдать лишь в конце и начале каждого сезона, между длительными паузами игрокам приходиться самим додумывать и объяснять изменения на карте, которые разработчики регулярно подкидывают фанатам, чтобы их раззадорить.