Спешите бесплатно забрать приключенческую игру в Epic Games Store

Новая бесплатная игра в EGS / Epic Games

Наступил четверг, а это значит, что магазин Epic Games Store запустил новую еженедельную раздачу. В течение семи дней пользователи могут добавить в свою библиотеку неплохой инди-проект Pine от студии Twirlbound.

По жанру, это приключенческий боевик с открытым развивающимся миром, где человек – не на вершине пищевой цепи. Сражайтесь с различными существами или бок о бок с ними и найдите новый дом для своего племени.

Через неделю пользователи Epic Games Store смогут поиграть в The Lion's Song – это артхаус-приключение в стиле сепии, повествующее о судьбе трёх молодых людей, пытающихся вступить в мир высокого искусства или не менее фундаментальной науки, преодолевая все трудности и пытаясь создать и совершить собственные шедевры и открытия.

Параллельно в другом магазине компании Sony PS Store проходит бесплатная раздача полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр.

Трейлер Pine

Тем, кто предпочитает играть на Xbox, стоит заглянуть в магазин Microsoft Store, где прямо сейчас игры для Xbox и ПК продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Cyberpunk 2077, FIFA 21, Assassin's Creed Вальгалла и многое другое.