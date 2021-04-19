"Це хіт, мен": розробники Hitman III поділилися успіхами гри

Hitman III стала великим успіхом IO Interactive / EGS

Керівник студії IO Interactive Хакан Абрак в інтерв'ю GamesIndustry назвав недавню Hitman III найуспішнішою частиною серії про Агента 47 – як за відгуками критиків, так і з продажу.

Фінал трилогії World of Assassination продався в чотири рази краще попередньої частини – причому розробники відзначають вдалу дату релізу.

Випущена у 2018-му друга частина нової трилогії Hitman виходила в листопаді, коли, зазвичай, стартують продажі багатьох осінніх блокбастерів, а триквел запустили без високої конкуренції в січні. Ось тільки продажі виїхали не тільки на вдалій даті релізу, сама якість гри теж зіграло не останню роль.

До того ж Hitman III стала найбільш високо оціненою грою в історії всієї серії. Хвалять завершальну частину трилогії про Агента 47 в основному за вдалі геймплейні знахідки, цікаві місії, хорошу атмосферу і опрацьовані локації. Лають – за незначні технічні огріхи і мала кількість нововведень. Однак, велика частина оглядачів сходиться на думці, що Hitman III – це ефектне завершення нової трилогії про лисого кілера, і що частина недоліків розробники напевно усунуть в найближчих оновленнях і доповненнях.

Для всіх охочих ознайомитися з грою доступні наступні пропозиції:

А тим часом головний офіс IO Interactive зараз займається проєктом про Джеймса Бонда, головного персонажа романів британського письменника Яна Флемінга про вигаданого агента MI6. Гра розповість оригінальну історію становлення "агента з двома нулями" і виявиться свого роду оріджином всім відомого Джеймса Бонда, коли у нього ще не було кодового імені.

Project 007 створюється для консолей нового покоління і ПК – гра не буде ексклюзивом тієї чи іншої платформи. Імовірно, реліз гри відбудеться у 2023 році.