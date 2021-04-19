"Это хит, мэн": разработчики Hitman III поделились успехами игры

Hitman III стала большим успехом IO Interactive / EGS

Руководитель студии IO Interactive Хакан Абрак в интервью GamesIndustry назвал недавнюю Hitman III самой успешной частью серии про Агента 47 – как по отзывам критиков, так и по продажам.

Финал трилогии World of Assassination продался в четыре раза лучше предыдущей части – причём разработчики отмечают удачную дату релиза.

Выпущенная в 2018-ом вторая часть новой трилогии Hitman выходила в ноябре, когда, как правило, стартуют продажи многих осенних блокбастеров, а триквел запустили без высокой конкуренции в январе. Вот только продажи выехали не только на удачной дате релиза, само качество игры тоже сыграло не последнюю роль.

Вдобавок Hitman III стала самой высокооцененной игрой в истории всей серии. Хвалят заключительную часть трилогии про Агента 47 в основном за удачные геймплейные находки, интересные миссии, хорошую атмосферу и проработанные локации. Ругают – за незначительные технические огрехи и малое количество нововведений. Однако большая часть обзорщиков сходится во мнении, что Hitman III – это эффектное завершение новой трилогии про лысого киллера, и что часть недостатков разработчики наверняка устранят в ближайших обновлениях и дополнениях.

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

А меж тем головной офис IO Interactive сейчас занимается проектом про Джеймса Бонда, главного персонажа романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Игра расскажет оригинальную историю становления "агента с двумя нулями" и окажется своего рода ориджином всем известного Джеймса Бонда, когда у него еще не было кодового имени.

Project 007 создаётся для консолей нового поколения и ПК – игра не будет эксклюзивом той или иной платформы. Предположительно, релиз игры состоится в 2023 году.