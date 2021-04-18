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Facebook тестує Sparked – додаток для швидких відеопобачень

18 квітня 2021, 14:23

Кожне перше побачення триває чотири хвилини, друге – десять.

facebook
Facebook тестує новий додаток / The Verge

Експериментальний підрозділ Facebook NPE Team тестує сервіс для швидких побачень по відео Sparked, пише The Verge з посиланням на сайт і компанію. Зараз він знаходиться в "невеликому бета-тестуванні".

Самого додатка поки немає ні в AppStore, ні в Google Play, а сайт сервісу sparkedapp.com на момент написання новини недоступний.

Видання пише, що сервіс працює наступним чином: користувачі виконують вхід у Facebook за допомогою свого облікового запису в соцмережі. Далі система попросить розповісти, чому юзер вважає себе доброю людиною. Після авторизації Sparked запитає у користувача, з ким він хоче зустрічатися: з чоловіками, жінками, небінарними або трансгендерними людьми.

Творці програми прагнуть зробити свій продукт відмінним від того ж Тіндера, тому очікується, що тут не буде загальнодоступних профілів, особистих повідомлень і "свайпов". Враховуючи, скільки даних Facebook збирає про своїх користувачів, ймовірно, підбір потенційного партнера буде платформі цілком під силу.

Sparked
Sparked - додаток для швидких відеозвидань / Facebook

Після пройденої реєстрації сервіс допоможе знайти співрозмовника. Перше побачення триватиме 4 хвилини, а в разі "успіху" – 10 хвилин, потім користувачі отримають пропозицію обмінятися контактами: Instagram, iMessage або email

Sparked стане вже другим сервісом для знайомств від Facebook. У компанії є також Facebook Dating, запущений у США у 2019 році і доступний вже у двадцяти країнах. На відміну від ряду інших подібних сервісів, користувачам Facebook Dating не потрібно чекати, поки сподобався їм людина також проявить якийсь інтерес – можна відразу залишити коментар в профілі будь – якого користувача або просто лайкнути його. До того ж сервіс безплатний, не містить реклами і як запевняє компанія, ніколи не буде містити.

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Раніше цього року інший експериментальний підрозділ Facebook Reality Labs презентував концепцію браслета, який може зчитувати сигнали мозку і дозволяє управляти комп'ютером силою думки, при цьому навіть не обов'язково здійснювати якісь рухи.

Технологія працює за принципом електроміографії. Пристрій надівається на зап'ясті і перехоплює сигнали, що йдуть від мозку до нервових закінчень в кистях, тому розуміє, яке конкретно дію хоче виконати людина і інтерпретує це в Цифрові команди.

Facebook Tinder
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