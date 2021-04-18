Facebook тестирует Sparked – приложение для быстрых видеосвиданий

Facebook тестирует новое приложение / The Verge

Экспериментальное подразделение Facebook NPE Team тестирует сервис для быстрых свиданий по видео Sparked, пишет The Verge со ссылкой на сайт и компанию. Сейчас он находится в "небольшом бета-тестировании".

Самого приложения пока нет ни в AppStore, ни в Google Play, а сайт сервиса sparkedapp.com на момент написания новости недоступен.

Издание пишет, что сервис работает следующим образом: пользователи выполняют вход в Facebook с помощью своего аккаунта в соцсети. Дальше система попросит рассказать, почему юзер считает себя добрым человеком. После авторизации Sparked спросит у пользователя, с кем он хочет встречаться: с мужчинами, женщинами, небинарными или трансгендерными людьми.

Создатели приложения стремятся сделать свой продукт отличным от того же Тиндера, поэтому ожидается, что здесь не будет общедоступных профилей, личных сообщений и "свайпов". Учитывая, сколько данных Facebook собирает о своих пользователях, вероятно, подбор потенциального партнера будет платформе вполне по силам.

Sparked - приложение для быстрых видеосвиданий / Facebook

После пройденной регистрации сервис поможет найти собеседника. Первое свидание продлится 4 минуты, а в случае "успеха" – 10 минут, затем юзеры получат предложение обменяться контактами: Instagram, iMessage или email

Sparked станет уже вторым сервисом для знакомств от Facebook. У компании есть также Facebook Dating, запущенный в США в 2019 году и доступный уже в двадцати странах. В отличие от ряда других подобных сервисов, пользователям Facebook Dating не нужно ждать, пока понравившийся им человек также проявит какой-то интерес – можно сразу оставить комментарий в профиле любого пользователя или просто лайкнуть его. Вдобавок сервис бесплатный, не содержит рекламы и как заверяет компания, никогда не будет содержать.

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Ранее в этом году другое экспериментально подразделение Facebook Reality Labs представило концепцию браслета, который может считывать сигналы мозга и позволяет управлять компьютером силой мысли, при этом даже не обязательно совершать какие-то движения.

Технология работает по принципу электромиографии. Устройство надевается на запястье и перехватывает сигналы, идущие от мозга к нервным окончаниями в кистях рук, поэтому понимает, какое конкретно действие хочет выполнить человек и интерпретирует это в цифровые команды.