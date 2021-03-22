Facebook представила браслет для "чтения мыслей" / The Verge

Подразделение Facebook Reality Labs представило концепцию браслета, который может считывать сигналы мозга и позволяет управлять компьютером силой мысли, при этом даже не обязательно совершать какие-то движения.

Технология работает по принципу электромиографии. Устройство надевается на запястье и перехватывает сигналы, идущие от мозга к нервным окончаниями в кистях рук, поэтому понимает, какое конкретно действие хочет выполнить человек и интерпретирует это в цифровые команды.

Например, если вы хотите набрать текст, то перед вами появится виртуальная клавиатура – она ​​будет доступна на любой поверхности. В реальности же клавиатуры нет – нейронные браслеты считывают ваши нейронные сигналы и воспроизводят их в виде клавиатуры. Вы подумали, что печатаете определенные букву – она ​​отображается в VR. В будущем в планах у разработчиков заметно расширить возможности браслета, чтобы можно было полноценно манипулировать объектами в VR с помощью естественных движений.

По словам технического директора Facebook Майка Шрепфера, браслет сможет работать, в том числе с очками дополненной реальности компании, но сейчас оба устройства находятся на ранней стадии разработки, поэтому о сроках релиза говорить еще рано.

А меж тем в недрах Google'a тайно работают над устройством дополненной реальности, которое призвано наделит людей суперслухом. Внутри команды технологию прозвали "Росомахой" в честь одноименного героя комиксов, который может слышать высоко- и низкочастотные звуки, удалённые от него на большие расстояния.

По словам собеседников, у технологии может быть множество применений, одно из них – выделение речи конкретного человека в толпе и возможность всецело сфокусироваться на ней. В конечном счете компания хочет "превзойти физику" благодаря особому расположению микрофонов. Когда устройство будет выпущено и увидит ли оно вообще свет, не сообщается – Google не стала давать подробные комментарии журналистам.