FIFA 21, Outriders, Crash Bandicoot 4 та інші новинки отримали великі знижки в PS Store

У магазині PlayStation Store почалася акція "Піврічні пропозиції", яка триватиме до 8 липня.
Знижки в PS Store ніколи не закінчуються – завжди знайдеться ще один розпродаж. Цього разу в магазині PlayStation почалася нова акція під назвою "Піврічні пропозиції", яка триватиме до 8 липня.
Зібрали в даній замітці цікаві пропозиції, зокрема Crash Bandicoot 4, Persona 5 Royal, Control, Knockout City і не тільки. З повним списком ігор, доступних зі знижкою, можна ознайомитися в блог PlayStation.
Частина вигідних пропозицій:
- NieR Replicant™ ver.1.22474487139... — 1349 грн (замість 1799)
- Outriders — 1299 грн (замість 1399)
- FIFA 21: видання Champions PS4 & PS5 — 728 грн (замість 2699)
- Knockout City — 524 грн (замість 699)
- Hood: Outlaws & Legends — 799 грн (замість 999)
- Crash Bandicoot 4: Це питання часу — 1199 грн (замість 1999)
- Persona 5 Royal — 809 грн (замість 1799)
- Little Nightmares II Deluxe Edition PS4 & PS5 — 899 грн (замість 1199)
- Ghostrunner — 549 грн (замість 999)
- Control (стандартний випуск) — 474 грн (замість 949)
- Набір AC: Чорний прапор, Єдність, Синдикат — 659 грн (замість 2199)
- Bloodborne: Game of the Year Edition — 524 грн (замість 1049)
- Life is Strange 2: повне видання — 478 грн (замість 1195)
- Dishonored: повна колекція — 1099 грн (замість 2199)
Persona 5 Royal – одна з найкращих jRPG на PlayStation 4, як для нових гравців, так і для тих, хто вже знайомий з Persona 5
Нагадаємо, що в PS Store все ще актуальні пропозиції іншого знижкового івенту, де можна вигідно можна купити ігри серій Assassin's Creed, Wolfenstein, Metro і не тільки.
Також не забувайте заглядати в EGS, де на цьому тижні безплатно віддають відразу дві гри: похмурий платформер про демонів і барвисту кооперативну пригоду для веселих посиденьок.
Автор: Денис Пономаренко