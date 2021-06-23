FIFA 21, Outriders, Crash Bandicoot 4 та інші новинки отримали великі знижки в PS Store

Новий розпродаж в PS Store / Getty Images

Знижки в PS Store ніколи не закінчуються – завжди знайдеться ще один розпродаж. Цього разу в магазині PlayStation почалася нова акція під назвою "Піврічні пропозиції", яка триватиме до 8 липня.

Зібрали в даній замітці цікаві пропозиції, зокрема Crash Bandicoot 4, Persona 5 Royal, Control, Knockout City і не тільки. З повним списком ігор, доступних зі знижкою, можна ознайомитися в блог PlayStation.

Частина вигідних пропозицій:

Persona 5 Royal – одна з найкращих jRPG на PlayStation 4, як для нових гравців, так і для тих, хто вже знайомий з Persona 5

Нагадаємо, що в PS Store все ще актуальні пропозиції іншого знижкового івенту, де можна вигідно можна купити ігри серій Assassin's Creed, Wolfenstein, Metro і не тільки.

Також не забувайте заглядати в EGS, де на цьому тижні безплатно віддають відразу дві гри: похмурий платформер про демонів і барвисту кооперативну пригоду для веселих посиденьок.