FIFA 21, Outriders, Crash Bandicoot 4 и другие новинки получили большие скидки в PS Store

В магазине PlayStation Store началась акция "Полугодовые предложения", которая продлится до 8 июля.
Скидки в PS Store никогда не заканчиваются – всегда найдётся ещё одна распродажа. На этот раз в магазине PlayStation началась новая акция под названием "Полугодовые предложения", которая продлится до 8 июля.
Собрали в данной заметке интересные предложения, в том числе Crash Bandicoot 4, Persona 5 Royal, Control, Knockout City и не только. С полным списком игр, доступных со скидкой, можно ознакомиться в блоге PlayStation.
Часть выгодных предложений:
- NieR Replicant™ ver.1.22474487139... — 1349 грн (вместо 1799)
- Outriders — 1299 грн (вместо 1399)
- FIFA 21: издание Champions PS4 & PS5 — 728 грн (вместо 2699)
- Knockout City — 524 грн (вместо 699)
- Hood: Outlaws & Legends — 799 грн (вместо 999)
- Crash Bandicoot 4: Это вопрос времени — 1199 грн (вместо 1999)
- Persona 5 Royal — 809 грн (вместо 1799)
- Little Nightmares II Deluxe Edition PS4 & PS5 — 899 грн (вместо 1199)
- Ghostrunner — 549 грн (вместо 999)
- Control (стандартный выпуск) — 474 грн (вместо 949)
- Набор AC: Черный флаг, Единство, Синдикат — 659 грн (вместо 2199)
- Bloodborne: Game of the Year Edition — 524 грн (вместо 1049)
- Life is Strange 2: полное издание — 478 грн (вместо 1195)
- Dishonored: полная коллекция — 1099 грн (вместо 2199)
Persona 5 Royal – одна из лучших jRPG на PlayStation 4, как для новых игроков, так и для тех, кто уже знаком с Persona 5
Напомним, что в PS Store всё ещё актуальны предложения другого скидочного ивента, где можно выгодно можно купить игры серий Assassin’s Creed, Wolfenstein, Metro и не только.
Также не забывайте заглядывать в EGS, где на этой неделе бесплатно отдают сразу две игры: мрачный платформер про демонов и красочное кооперативное приключение для веселых посиделок.