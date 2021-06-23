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FIFA 21, Outriders, Crash Bandicoot 4 и другие новинки получили большие скидки в PS Store

23 июня 2021, 16:48

В магазине PlayStation Store началась акция "Полугодовые предложения", которая продлится до 8 июля.

PlayStation
Новая распродажа в PS Store / Getty Images

Скидки в PS Store никогда не заканчиваются – всегда найдётся ещё одна распродажа. На этот раз в магазине PlayStation началась новая акция под названием "Полугодовые предложения", которая продлится до 8 июля.

Собрали в данной заметке интересные предложения, в том числе Crash Bandicoot 4, Persona 5 Royal, Control, Knockout City и не только. С полным списком игр, доступных со скидкой, можно ознакомиться в блоге PlayStation.

Часть выгодных предложений:

Persona 5 Royal – одна из лучших jRPG на PlayStation 4, как для новых игроков, так и для тех, кто уже знаком с Persona 5

Напомним, что в PS Store всё ещё актуальны предложения другого скидочного ивента, где можно выгодно можно купить игры серий Assassin’s Creed, Wolfenstein, Metro и не только.

Также не забывайте заглядывать в EGS, где на этой неделе бесплатно отдают сразу две игры: мрачный платформер про демонов и красочное кооперативное приключение для веселых посиделок.

Sony PlayStation 4 PlayStation 5 PlayStation Plus
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