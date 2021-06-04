В магазине PlayStation началась распродажа с огромными скидками

До 19 июня можно сэкономить до 95% на покупке инди-игр и просто небольших тайтлов.
Sony запустила новую распродажу в магазине PS Store. На этот раз она называется PlayStation Indies и предлагает скидки до 95% на многие хорошие игры, включая инди.
Одновременно с этим симулятор настольного тенниса Racket Fury: Table Tennis для шлема PlayStation VR раздают бесплатно подписчикам PlayStation Plus. Остальные могут купить игру со скидкой 50% за 394 грн.
На что стоит обратить внимание в рамках PlayStation Indies:
- Disco Elysium - The Final Cut — 979 грн (вместо 1399)
- Hellblade: Senua’s Sacrifice — 299 грн (вместо 999)
- Oddworld: Soulstorm — 1199 грн (вместо 1499)
- Frostpunk: Console Edition — 332 грн (вместо 949)
- Dead Cells — 479 грн (вместо 799)
- Sherlock Holmes: Crimes and Punishments — 349 грн (вместо 1399)
- The Wolf Among Us — 199 грн (вместо 499)
- Brothers: A Tale of Two Sons — 163 грн (вместо 819)
- Ashen — 559 грн (вместо 1399)
- Outlast — 123 грн (вместо 619)
- Outlast 2 — 189 грн (вместо 949)
- Undertale — 327 грн (вместо 489)
- Kentucky Route Zero: TV Edition — 431 грн (вместо 719)
- LIMBO & INSIDE Bundle — 219 грн (вместо 879)
Kentucky Route Zero – одна из главных жемчужин десятилетия, о которой, к сожалению, знает не так много людей.
Напомним, что в PS Store всё ещё актуальны предложения другого скидочного ивента с первыми эксклюзивами для PS5 – он завершится 10 июня. А вот у экономных PC-геймеров есть повод заглянуть в EGS, где самыми разными играми тоже можно затариться по дешёвке.
Автор: Денис Пономаренко