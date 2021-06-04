В магазине PlayStation началась распродажа с огромными скидками

В PS Store проходит распродажа инди-игр / Sony

Sony запустила новую распродажу в магазине PS Store. На этот раз она называется PlayStation Indies и предлагает скидки до 95% на многие хорошие игры, включая инди.

Одновременно с этим симулятор настольного тенниса Racket Fury: Table Tennis для шлема PlayStation VR раздают бесплатно подписчикам PlayStation Plus. Остальные могут купить игру со скидкой 50% за 394 грн.

На что стоит обратить внимание в рамках PlayStation Indies:

Kentucky Route Zero – одна из главных жемчужин десятилетия, о которой, к сожалению, знает не так много людей.

Напомним, что в PS Store всё ещё актуальны предложения другого скидочного ивента с первыми эксклюзивами для PS5 – он завершится 10 июня. А вот у экономных PC-геймеров есть повод заглянуть в EGS, где самыми разными играми тоже можно затариться по дешёвке.