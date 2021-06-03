Epic Games Store начал раздавать градостроительный симулятор выживания Frostpunk

В EGS началась раздача Frostpunk / 11 Bit Studios

Наступил четверг, а это значит, что магазин Epic Games Store запустил новую еженедельную раздачу. В течение семи дней пользователи могут добавить в свою библиотеку градостроительный "выживач" Frostpunk.

Frostpunk – это атмосферный постапокалиптический стимпанк проект про выживание в замерзающем мире, действие которого разворачивается в конце XIX века. По факту это смесь градостроительного симулятора и игры про выживание, с тем только условием, что выживает тут не один человек, а сразу целая община.

Frostpunk можно забрать до 18:00 по Киеву 10-го июня. Что получат игроки в следующий четверг? EGS задал интригу – снова некая тайная игра. Параллельно в онлайн-магазине компании Epic Games проходит крупная "мегараспродажа", в рамках которой можно приобрести как относительно свежие релизы вроде Outriders и Cyberpunk 2077, так и более старые, но проверенные временем тайтлы.

Из интересных предложений можно отметить:

Трейлер Frostpunk

А для тех, кто предпочитает играть на PlayStation, в онлайн-магазине компании Sony PS Store проходит своя мегараспродажа, которая насчитывает более 500 товаров, включая релизы текущего года, громкие эксклюзивы и просто хиты.

В рамках акции можно, в том числе купить игры и аксессуары для PlayStation 5. К примеру, с небольшой скидкой доступны Demon's Souls, "Человек-паук: Майлз Моралес", а также геймпад DualSense.