В магазине Epic Games Store бесплатно отдают сразу две игры

Бесплатные игры в EGS / Epic Games

В онлайн-магазине Epic Games Store началась очередная еженедельная бесплатная раздача игр. На этот раз все зарегистрированные на платформе пользователи могут добавить себе в библиотеку сразу два тайтла: Overcooked! 2 и Hell is Other Demons.

Overcooked! 2 – это многопользовательская аркада, в которой игрокам нужно действовать сообща, готовить блюда, комбинируя различные ингредиенты, а также преодолевать множество препятствий в погоне за кухонной утварью.

Что касается Hell is Other Demons, разработчики описывают свой проект так: Hell is Other Demons – это аркадный шутер-платформер с элементами roguelite. Добро пожаловать в огромный созданный вручную мир, где вас ждут толпы демонов, сумасшедшие бои с боссами и крутой электронный саундтрек в стиле синт-вейв.

В целом, на этой неделе все найдут себе развлечение по душе. Забрать обе игры можно до 18.00 по Киеву 24 июня. А через неделю в магазине Epic Games начнут отдавать платформер Sonic Mania и аркадную гонку Horizon Chase Turbo – оба проекта очень тепло встретили игроки.

Трейлер Overcooked! 2

Параллельно в магазине PlayStation идёт распродажа с двойными скидками для подписчиков PS Plus. В рамках акции выгодно можно купить игры серий Assassin’s Creed, Wolfenstein, Metro и не только.

А вот у экономных PC-геймеров есть повод заглянуть в GOG, где действуют скидки до 90% на больше чем 3,4 тысячи игр и дополнений к ним. Среди них есть и проверенная временем классика, и относительно новые игры.