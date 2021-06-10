В магазине GOG стартовала летняя распродажа – cкидки до 90% на более 3000 тайтлов

Кадр из Metro: Exodus / 4A Games

В сервисе цифровой дистрибуции компании CD Projekt GOG стартовала масштабная летняя распродажа, которая продлится до 28 июня, в 16:00 по Киеву, так что времени на обдуманный выбор предостаточно.

До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до 90% на больше чем 3,4 тысячи игр и дополнений к ним. В течение акции в онлайн-магазине будет пополняться количество игр по сниженным ценам и раздач – всего запланировано четыре волны с обновлениями распродажи.

Что стоит купить со скидкой в GOG:

Mankind Divided – новая веха в истории культовой серии Deus Ex

Другие цифровые сервисы пока не развернули сезонные ивенты, однако это не значит, что в них нельзя выгодно закупиться. Так, скидочные акции сейчас проходят в PS Store и EGS. Ловите момент!