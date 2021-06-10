В магазине GOG стартовала летняя распродажа – cкидки до 90% на более 3000 тайтлов

Среди них есть и проверенная временем классика, и относительно новые игры.
В сервисе цифровой дистрибуции компании CD Projekt GOG стартовала масштабная летняя распродажа, которая продлится до 28 июня, в 16:00 по Киеву, так что времени на обдуманный выбор предостаточно.
До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до 90% на больше чем 3,4 тысячи игр и дополнений к ним. В течение акции в онлайн-магазине будет пополняться количество игр по сниженным ценам и раздач – всего запланировано четыре волны с обновлениями распродажи.
Что стоит купить со скидкой в GOG:
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (-70%) — 99 грн
- S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl (-70%) — 66 грн
- S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky (-70%) — 55 грн
- Metro Franchise Bundle (-30%) — 948 грн
- The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (-80%) — 110 грн
- Disco Elysium - The Final Cut (-35%) — 325 грн
- Little Nightmares II (-20%) — 433 грн
- GreedFall + GreedFall - Adventurer’s Gear DLC (-66%) — 342 грн
- No Man's Sky (-50%) — 476 грн
- Ghostrunner (-50%) — 270 грн
- BioShock Infinite Complete Edition (-75%) — 224 грн
- F.E.A.R. Platinum (-75%) — 67 грн
- Deus Ex: Mankind Divided (-85%) — 57 грн
- Sleeping Dogs: Definitive Edition (-85%) — 59 грн
Mankind Divided – новая веха в истории культовой серии Deus Ex
Другие цифровые сервисы пока не развернули сезонные ивенты, однако это не значит, что в них нельзя выгодно закупиться. Так, скидочные акции сейчас проходят в PS Store и EGS. Ловите момент!
Автор: Денис Пономаренко