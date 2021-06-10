В магазине EGS началась раздача одной из самых необычных игр этого поколения

Раздача в EGS – Control / Remedy

Наступил четверг, а это значит, что магазин Epic Games Store запустил новую еженедельную раздачу. В течение семи дней пользователи могут добавить в свою библиотеку одну из самых интересных, умных и необычных игр этого поколения – экшен Control.

Контролировать, читать записки, пуляться предметами и пытаться понять, что происходит – всё это можно делать бесплатно в последнем творении Remedy Entertainment. Забрать игру можно до 18.00 по Киеву 17 июня.

Помимо раздачи Control, сегодня в EGS вышла нашумевшая адвенчура Genshin Impact от китайской студии miHoYo. Магазин подготовил для своих пользователей бонусный промокод GenshinEpic, по которому можно получить подарки в игре. Параллельно в онлайн-магазине проходит крупная "мегараспродажа", в рамках которой можно приобрести как относительно свежие релизы вроде Outriders и Cyberpunk 2077, так и более старые, но проверенные временем тайтлы.

Из интересных предложений можно отметить:

Трейлер Control

Сама игра, напомним, вышла летом 2019-го и была тепло принята как игроками, так и журналистами. Обозреватели в основном хвалили игру за перестрелки и телекинетические способности главной героини, оригинальный мир и необычную атмосферу. Так же положительно они оценили художественный стиль проекта. Согласно данным Metacritic, средний балл игры составляет 85/100.

А меж тем в эту субботу, 12 июня, состоится релиз полной фанатской локализации для игры – переведут даже песни.