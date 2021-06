Стильный экшен Control получит русскую озвучку – переведут даже песни

Control получит русскую озвучку / Remedy

Студия озвучания GamesVoice сообщила, что русская озвучка одного из самых стильных экшенов десятилетия Control станет доступна для скачивания 12 июня. Также они опубликовали трейлер озвучки с демонстрацией некоторых голосов.

Специалисты из студии GamesVoice не только озвучили игру, но и переработали русский перевод. А ещё они перевели и озвучили на русский язык песни "My Dark Disquiet", "Take Control", "Vent" и "Fear of a Blank Planet".

"Сорок два голоса, участие звёзд отечественного дубляжа, долгие вечера за изучением хитросплетений игровой вселенной ради глобальной переработки исходного перевода, – результат наших трудов вы сможете оценить уже... ах, к чему слова, просто смотрите трейлер!".

Сама игра, напомним, вышла прошлым летом и была тепло принята как игроками, так и журналистами. Обозреватели в основном хвалили игру за перестрелки и телекинетические способности главной героини, оригинальный мир и необычную атмосферу. Так же положительно они оценили художественный стиль проекта. Согласно данным Metacritic, средний балл игры составляет 85/100.

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Ранее стало известно, что студия-разработчик Control – Remedy – работает сразу над 5 играми, которые были распределены между четырьмя командами.

Одной из таковых игр является ожидаемый многими геймерами сиквел оригинальной Alan Wake, который дебютировал на игровых экранах в 2010 году. По слухам, издателем и инвестором Alan Wake 2 является компания Epic Games – среди всех конкурентов именно создатель Fortnite предложил лучшие условия.