Стильный экшен Control получит русскую озвучку – переведут даже песни

Авторы заверяют, что релиз полной локализации состоится уже на следующей неделе, 12 июня.
Студия озвучания GamesVoice сообщила, что русская озвучка одного из самых стильных экшенов десятилетия Control станет доступна для скачивания 12 июня. Также они опубликовали трейлер озвучки с демонстрацией некоторых голосов.
Специалисты из студии GamesVoice не только озвучили игру, но и переработали русский перевод. А ещё они перевели и озвучили на русский язык песни "My Dark Disquiet", "Take Control", "Vent" и "Fear of a Blank Planet".
"Сорок два голоса, участие звёзд отечественного дубляжа, долгие вечера за изучением хитросплетений игровой вселенной ради глобальной переработки исходного перевода, – результат наших трудов вы сможете оценить уже... ах, к чему слова, просто смотрите трейлер!".
Сама игра, напомним, вышла прошлым летом и была тепло принята как игроками, так и журналистами. Обозреватели в основном хвалили игру за перестрелки и телекинетические способности главной героини, оригинальный мир и необычную атмосферу. Так же положительно они оценили художественный стиль проекта. Согласно данным Metacritic, средний балл игры составляет 85/100.
Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:
- PS Store - 839 грн;
- Microsoft Store - 845 грн;
- Steam - 675 грн.
- EGS - 639 грн
Ранее стало известно, что студия-разработчик Control – Remedy – работает сразу над 5 играми, которые были распределены между четырьмя командами.
Одной из таковых игр является ожидаемый многими геймерами сиквел оригинальной Alan Wake, который дебютировал на игровых экранах в 2010 году. По слухам, издателем и инвестором Alan Wake 2 является компания Epic Games – среди всех конкурентов именно создатель Fortnite предложил лучшие условия.