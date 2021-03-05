Создатель Control работает сразу над 5 играми – кратко о главном

Будущие игры Remedy / GamesIndustry

Сегодня бизнес-издание GamesIndustry.biz опубликовало большую статью о финской студии Remedy Entertainment, которая прославилась благодаря таким сериями, как Max Payne, Alan Wake и недавнему экшену Control,

В частности, стало известно о тех проектах, над которыми студия трудится в настоящий момент. Всего в работе находятся аж 5 игр, которые были распределены между четырьмя командами.

Будущие игры Remedy

Команда Control занята портированием игры на новые платформы и параллельно готовятся к работе над новым проектом;

занята портированием игры на новые платформы и параллельно готовятся к работе над новым проектом; Команда для Epic Games трудится над двумя мультиплатформенными проектами, которые будет издавать Epic Games. Одна из игр будет AAA-масштаба, а другая уже поменьше, но обе связаны единой вселенной, начатой в Control;

трудится над двумя мультиплатформенными проектами, которые будет издавать Epic Games. Одна из игр будет AAA-масштаба, а другая уже поменьше, но обе связаны единой вселенной, начатой в Control; Команда Vanguard работает над совершенно новой кооперативной игрой;

работает над совершенно новой кооперативной игрой; Команда Crossfire продолжает делать сюжетную кампанию для Crossfire X.

Наиболее интересной здесь является команда Epic Games, которая отвечает за производство полноценного (и наверняка дорогостоящего) AAA-проекта. Вторая игра, как отмечают разработчики, относительно небольшая.

С момента, как Epic Games стала издателем будущих игр Remedy в марте прошлого года, студия сразу взялась за разработку новых игр. Авторы Alan Wake и оригинальной дилогии Max Payne намереваются создать масштабную мультивселенную, объединяющую все ее прошлые игры.

Напомним, что последняя игра студии – мистический экшен Control – вышла 27-го августа 2019 года и была тепло принята игроками и критиками. Обозреватели в основном хвалят игру за перестрелки и телекинетические способности главной героини, оригинальный мир и необычную атмосферу. Так же положительно они оценили художественный стиль проекта. Согласно данным Metacritic, средний балл игры составляет 85/100.

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Трейлер Control

Тем временем в сервисе Epic Games Store бесплатно раздают неплохую Wargame: Red Dragon 2014 года выпуска. Это стратегия в реальном времени о противостоянии капиталистического Запада и коммунистического Союза.

Успейте забрать, раздача продлится до 11 марта.