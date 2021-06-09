В магазине PlayStation идёт распродажа с двойными скидками для подписчиков PS Plus

В рамках акции выгодно можно купить игры серий Assassin’s Creed, Wolfenstein, Metro и не только. Акция будет активна до 24 июня 02:00 по Киеву.
В магазине PlayStation запустили новую распродажу с двойными скидками для подписчиков сервиса PS Plus. Акция с участием сотен проектов продлится до 24 июня, 02:00 по Киеву.
В рамках акции выгодно можно купить игры серий Assassin’s Creed, Wolfenstein, Resident Evil и не только. А украинский шутер Metro Exodus со всеми дополнениями так и вообще можно забрать за 430 грн для подписчиков PS Plus (вместо 1899 грн).
Выгодные предложения в PS Store:
- God of War — 411 или103 грн с PS Plus (вместо 549 грн)
- Комплект "Grand Theft Auto V: Premium Edition и платежная карта "Мегалодон" — 1539 грн или 461 грн с PS Plus (вместо 2199 грн)
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — 1884 грн или 659 грн с PS Plus (вместо 2899 грн)
- Fallout 76 — 803 грн или 264 грн с PS Plus (вместо 1199 грн)
- Resident Evil Revelations 1 & 2 Bundle — 839 грн или 251 грн с PS Plus (вместо 1199 грн)
- Набор Resident Evil "3 в 1" — 1189 грн или 357 грн с PS Plus (вместо 1699 грн)
- RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition — 1049 грн или 314 грн с PS Plus (вместо 1499 грн)
- Assassin's Creed Одиссея — 1215 грн или 437 грн с PS Plus (вместо 1899 грн)
- Assassin's Creed Истоки — 1139 грн или 455 грн с PS Plus (вместо 1899 грн)
- Цифровое издание "UNCHARTED™ 4: Путь вора" — 486 грн или 121 грн с PS Plus (вместо 649 грн)
- Uncharted: Утраченное наследие — 411 грн или 103 грн с PS Plus (вместо 549 грн)
- Bloodborne — 486 грн или 121 грн с PS Plus (вместо 649 грн)
- Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Edition — 1689 грн или 591 грн с PS Plus (вместо 2599 грн)
- Wolfenstein® II: The New Colossus Deluxe Edition — 1349 грн или 337 грн с PS Plus (вместо 1799 грн)
Напомним, что в PS Store всё ещё актуальны предложения другого скидочного ивента, где можно сэкономить до 95% на покупке инди-игр и просто небольших тайтлов. А вот у экономных PC-геймеров есть повод заглянуть в EGS, где самыми разными играми тоже можно затариться по дешёвке.
Автор: Денис Пономаренко