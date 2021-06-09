В магазине PlayStation идёт распродажа с двойными скидками для подписчиков PS Plus

Новая распродажа в PlayStation / Getty Images

В магазине PlayStation запустили новую распродажу с двойными скидками для подписчиков сервиса PS Plus. Акция с участием сотен проектов продлится до 24 июня, 02:00 по Киеву.

В рамках акции выгодно можно купить игры серий Assassin’s Creed, Wolfenstein, Resident Evil и не только. А украинский шутер Metro Exodus со всеми дополнениями так и вообще можно забрать за 430 грн для подписчиков PS Plus (вместо 1899 грн).

Выгодные предложения в PS Store:

Напомним, что в PS Store всё ещё актуальны предложения другого скидочного ивента, где можно сэкономить до 95% на покупке инди-игр и просто небольших тайтлов. А вот у экономных PC-геймеров есть повод заглянуть в EGS, где самыми разными играми тоже можно затариться по дешёвке.