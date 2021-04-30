Гаджет дня: розумні навушники, що підбирають музику під настрій

Революційні навушники Enten / Indiatimes

Нейротехнологічний стартап Neurable презентував на краудфандинговому майданчику Indiegogo свої навушники Enten, які вміють зчитувати мозкову активність. Розробка пристрою зайняла приблизно 10 років.

Розробники стверджують, що навушники допоможуть поліпшити концентрацію і ефективно розпланувати графік. Також є можливість визначити музику, яка позитивно впливає на настрій.

Як це працює

Навушники оснащені 16-ма унікальними датчиками, які вплетені в тканинні амбушури і фіксують активність мозку по пульсаціях певних точок на вухах і голові, отримуючи розширені показники електроенцефалограми. За словами співзасновника компанії і нейробіолога Рамзеса Алькайда, принцип роботи схожий з нейроімплантами – тільки електроди підключаються не безпосередньо до мозку, а знаходяться зовні, тому точність нижче. Проте вона близька до лабораторної.

Neurable Enten працюють в парі з фірмовим додатком, куди і передаються дані. У ньому можна подивитися, коли ви були найпродуктивнішими або навпаки, коли ваша увага розсіяна. На основі зчитування сигналів мозку реалізовано і управління – наприклад, можна перемикати треки і ставити паузу кивками голови і підморгуваннями.

В іншому Enten – типові бездротові навушники топового рівня. Вони підтримують кодек AptX, оснащені системою активного шумозаглушення, мікрофоном для дзвінків і підключаються до джерела звуку як за допомогою Bluetooth 5.1, так і кабелем з 3.5-мм роз'ємом.

Розробники відзначають, що розвиток нейромережевих технологій і подальші дослідження в майбутньому дозволять значно розширити можливості цих навушників і наступних моделей. Вивчення зовнішніх проявів мозкової активності може привести до якихось нових інтерпретацій, як це, наприклад, сталося з просунутими показниками на основі частоти серцевих скорочень у фітнес-браслетах.

Ціна і коли чекати

Попередньо замовити Neurable Enten можна за $399 (майже 11 тисяч грн) на Indiegogo, де розробники зібрали вже 473% від необхідної суми для старту виробництва. Перші постачання заплановані на травень 2022 року.

Невідомо, в яких країнах вони будуть продаватися офіційно, але Neurable веде переговори з іншими виробниками аудіопристроїв на предмет ліцензування власної технології.