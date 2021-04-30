Гаджет дня: розумні навушники, що підбирають музику під настрій

Перші постачання заплановані на травень 2022 року.
Нейротехнологічний стартап Neurable презентував на краудфандинговому майданчику Indiegogo свої навушники Enten, які вміють зчитувати мозкову активність. Розробка пристрою зайняла приблизно 10 років.
Розробники стверджують, що навушники допоможуть поліпшити концентрацію і ефективно розпланувати графік. Також є можливість визначити музику, яка позитивно впливає на настрій.
Як це працює
Навушники оснащені 16-ма унікальними датчиками, які вплетені в тканинні амбушури і фіксують активність мозку по пульсаціях певних точок на вухах і голові, отримуючи розширені показники електроенцефалограми. За словами співзасновника компанії і нейробіолога Рамзеса Алькайда, принцип роботи схожий з нейроімплантами – тільки електроди підключаються не безпосередньо до мозку, а знаходяться зовні, тому точність нижче. Проте вона близька до лабораторної.
Neurable Enten працюють в парі з фірмовим додатком, куди і передаються дані. У ньому можна подивитися, коли ви були найпродуктивнішими або навпаки, коли ваша увага розсіяна. На основі зчитування сигналів мозку реалізовано і управління – наприклад, можна перемикати треки і ставити паузу кивками голови і підморгуваннями.
В іншому Enten – типові бездротові навушники топового рівня. Вони підтримують кодек AptX, оснащені системою активного шумозаглушення, мікрофоном для дзвінків і підключаються до джерела звуку як за допомогою Bluetooth 5.1, так і кабелем з 3.5-мм роз'ємом.
Розробники відзначають, що розвиток нейромережевих технологій і подальші дослідження в майбутньому дозволять значно розширити можливості цих навушників і наступних моделей. Вивчення зовнішніх проявів мозкової активності може привести до якихось нових інтерпретацій, як це, наприклад, сталося з просунутими показниками на основі частоти серцевих скорочень у фітнес-браслетах.
Ціна і коли чекати
Попередньо замовити Neurable Enten можна за $399 (майже 11 тисяч грн) на Indiegogo, де розробники зібрали вже 473% від необхідної суми для старту виробництва. Перші постачання заплановані на травень 2022 року.
Невідомо, в яких країнах вони будуть продаватися офіційно, але Neurable веде переговори з іншими виробниками аудіопристроїв на предмет ліцензування власної технології.