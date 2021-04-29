Гаджет дня: умные наушники, подбирающие музыку под настроение

Революционные наушники Enten / Indiatimes

Нейротехнологический стартап Neurable представил на краудфандинговой площадке Indiegogo свои наушники Enten, которые умеют считывать мозговую активность. Разработка устройства заняла примерно 10 лет.

Создатели утверждают, что наушники помогут улучшить концентрацию и эффективно распланировать график. Также есть возможность определить музыку, которая положительно влияет на настроение.

Как это работает

Наушники оснащены 16-ю уникальными датчиками, которые вплетены в тканевые амбушюры и фиксируют активность мозга по пульсациям определённых точек на ушах и голове, получая расширенные показатели электроэнцефалограммы. По словам соучредителя компании и нейробиолога Рамзеса Алькайда, принцип работы схож с нейроимплантами – только электроды подключаются не напрямую к мозгу, а находятся снаружи, поэтому точность ниже. Тем не менее она близка к лабораторной.

Neurable Enten работают в паре с фирменным приложением, куда и передаются данные. В нем можно посмотреть, когда вы были наиболее продуктивны или наоборот, когда ваше внимание рассеяно. На основе считывания сигналов мозга реализовано и управление – например, можно переключать треки и ставить паузу кивками головы и подмигиваниями.

В остальном Enten – типичные беспроводные наушники топового уровня. Они поддерживают кодек AptX, оснащены системой активного шумоподавления, микрофоном для звонков и подключаются к источнику звука как с помощью Bluetooth 5.1, так и кабелем с 3.5-мм разъемом.

Разработчики отмечают, что развитие нейросетевых технологий и дальнейшие исследования в будущем позволят значительно расширить возможности этих наушников и последующих моделей. Изучение внешних проявлений мозговой активности может привести к каким-то новым интерпретациям, как это например случилось с продвинутыми показателями на основе частоты сердечных сокращений в фитнесс-браслетах.

Цена и когда ждать

Предзаказать Neurable Enten можно за $399 (почти 11 тысяч грн) на Indiegogo, где разработчики собрали уже 473% от требуемой суммы для старта производства. Первые поставки планируется начать в мае 2022 года.

Неизвестно, в каких странах они будут продаваться официально, но Neurable ведёт переговоры с другими производителями аудиоустройств на предмет лицензирования собственной технологии.