Гаджет дня: умные наушники, подбирающие музыку под настроение

Первые поставки планируется начать в мае 2022 года.
Нейротехнологический стартап Neurable представил на краудфандинговой площадке Indiegogo свои наушники Enten, которые умеют считывать мозговую активность. Разработка устройства заняла примерно 10 лет.
Создатели утверждают, что наушники помогут улучшить концентрацию и эффективно распланировать график. Также есть возможность определить музыку, которая положительно влияет на настроение.
Как это работает
Наушники оснащены 16-ю уникальными датчиками, которые вплетены в тканевые амбушюры и фиксируют активность мозга по пульсациям определённых точек на ушах и голове, получая расширенные показатели электроэнцефалограммы. По словам соучредителя компании и нейробиолога Рамзеса Алькайда, принцип работы схож с нейроимплантами – только электроды подключаются не напрямую к мозгу, а находятся снаружи, поэтому точность ниже. Тем не менее она близка к лабораторной.
Neurable Enten работают в паре с фирменным приложением, куда и передаются данные. В нем можно посмотреть, когда вы были наиболее продуктивны или наоборот, когда ваше внимание рассеяно. На основе считывания сигналов мозга реализовано и управление – например, можно переключать треки и ставить паузу кивками головы и подмигиваниями.
В остальном Enten – типичные беспроводные наушники топового уровня. Они поддерживают кодек AptX, оснащены системой активного шумоподавления, микрофоном для звонков и подключаются к источнику звука как с помощью Bluetooth 5.1, так и кабелем с 3.5-мм разъемом.
Разработчики отмечают, что развитие нейросетевых технологий и дальнейшие исследования в будущем позволят значительно расширить возможности этих наушников и последующих моделей. Изучение внешних проявлений мозговой активности может привести к каким-то новым интерпретациям, как это например случилось с продвинутыми показателями на основе частоты сердечных сокращений в фитнесс-браслетах.
Цена и когда ждать
Предзаказать Neurable Enten можно за $399 (почти 11 тысяч грн) на Indiegogo, где разработчики собрали уже 473% от требуемой суммы для старта производства. Первые поставки планируется начать в мае 2022 года.
Неизвестно, в каких странах они будут продаваться официально, но Neurable ведёт переговоры с другими производителями аудиоустройств на предмет лицензирования собственной технологии.