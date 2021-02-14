Гаджет дня: первые в мире наушники с синхронным переводчиком 40 языков

Timekettle WT2 Edge - беспроводные наушники с синхронным переводчиком / Indiegogo

На краудфандинговой площадке Indiegogo появилась новая "бомба" – наушники Timekettle WT2 Edge с мгновенным переводчиком на 40 языков и 93 диалекта, без задержек и проводов.

Ключевая особенность устройства – синхронный перевод – может работать как онлайн при сопряжении со смартфоном, так и офлайн. Во втором случае доступны семь языков: английский, русский, китайский, японский, корейский, французский и испанский.

По словам создателей, задержка составляет всего 0.5-3 секунды, поэтому можно вести беседы так, будто вы и сами знаете язык. Собеседник же будет слышать вашу речь через динамик смартфона. Также доступен текстовый режим, когда фразы на обоих языках отображаются только на дисплее.

У гарнитуры белый кейс с полной зарядкой по USB-C за 90 минут. Он обеспечивает до 12 часов работы, а сами затычки рассчитаны на три часа непрерывного перевода. Вес наушника составляет 5,4 г. Для подключения к смартфону используется интерфейс Bluetooth 5.0. На корпусе присутствуют сенсорные кнопки для управления гаджетом.

Всего за несколько дней на выпуск Timekettle WT2 Edge разработчики собрали через Indiegogo 680 тыс. долларов, что на 6820% больше изначальной цели в 10 тысяч. Заказать базовую модель можно по цене от трех тысяч гривен с доставкой по всему миру к апрелю этого года. Версия с офлайн-переводчиком чуть дороже – от 4 тысяч.

Демонстрация Timekettle WT2 Edge

Ранее на другой краудфандинговой площадке, Kickstarter завершилась кампания по сборку средств на разработку полнолицевой маски Blanc Mask, делающую своего владельца похожим на участника группы Daft Punk.

Корпус маски выполнен из пластика, а внутри установлено два HEPA-фильтра, которые нужно менять один раз в 2 недели. Как обещают разработчики, они обеспечивают полную защиту от вирусов, передающихся воздушно-капельным путем, не затрудняя дыхание.

Участники сбора на Kickstarter смогут получить маску за 79 долларов (~2200 грн), а розничная стоимость после запуска проекта составит 149 долларов (~4200 грн). Отгрузка запланирована на март этого года.