УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Гаджет дня: первые в мире наушники с синхронным переводчиком 40 языков

14 февраля 2021, 17:53

На Indiegogo стремительно набирают популярность наушники Timekettle WT2 Edge со встроенным переводчиком. Они распознают 40 языков и 93 диалекта.

Timekettle WT2 Edge - беспроводные наушники с синхронным переводчиком / Indiegogo

На краудфандинговой площадке Indiegogo появилась новая "бомба" – наушники Timekettle WT2 Edge с мгновенным переводчиком на 40 языков и 93 диалекта, без задержек и проводов.

Ключевая особенность устройства – синхронный перевод – может работать как онлайн при сопряжении со смартфоном, так и офлайн. Во втором случае доступны семь языков: английский, русский, китайский, японский, корейский, французский и испанский.

По словам создателей, задержка составляет всего 0.5-3 секунды, поэтому можно вести беседы так, будто вы и сами знаете язык. Собеседник же будет слышать вашу речь через динамик смартфона. Также доступен текстовый режим, когда фразы на обоих языках отображаются только на дисплее.

У гарнитуры белый кейс с полной зарядкой по USB-C за 90 минут. Он обеспечивает до 12 часов работы, а сами затычки рассчитаны на три часа непрерывного перевода. Вес наушника составляет 5,4 г. Для подключения к смартфону используется интерфейс Bluetooth 5.0. На корпусе присутствуют сенсорные кнопки для управления гаджетом.

Всего за несколько дней на выпуск Timekettle WT2 Edge разработчики собрали через Indiegogo 680 тыс. долларов, что на 6820% больше изначальной цели в 10 тысяч. Заказать базовую модель можно по цене от трех тысяч гривен с доставкой по всему миру к апрелю этого года. Версия с офлайн-переводчиком чуть дороже – от 4 тысяч.

Демонстрация Timekettle WT2 Edge

Ранее на другой краудфандинговой площадке, Kickstarter завершилась кампания по сборку средств на разработку полнолицевой маски Blanc Mask, делающую своего владельца похожим на участника группы Daft Punk.

Корпус маски выполнен из пластика, а внутри установлено два HEPA-фильтра, которые нужно менять один раз в 2 недели. Как обещают разработчики, они обеспечивают полную защиту от вирусов, передающихся воздушно-капельным путем, не затрудняя дыхание.

Участники сбора на Kickstarter смогут получить маску за 79 долларов (~2200 грн), а розничная стоимость после запуска проекта составит 149 долларов (~4200 грн). Отгрузка запланирована на март этого года.

наушники
Сейчас вы просматриваете новость «Гаджет дня: первые в мире наушники с синхронным переводчиком 40 языков». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Миллиарды паролей Gmail и Hotmail слили в Сеть: как обезопасить себяМиллиарды паролей Gmail и Hotmail слили в Сеть: как обезопасить себя В мобильной версии Google Chrome появилась новая полезная функцияВ мобильной версии Google Chrome появилась новая полезная функция Как узнать IP адрес своего компьютера и для чего это нужноКак узнать IP адрес своего компьютера и для чего это нужно Почему телефон не видит сим-карту – причины и способы их решенияПочему телефон не видит сим-карту – причины и способы их решения В Украине начались продажи Xiaomi Mi 11 – самого мощного в мире смартфонаВ Украине начались продажи Xiaomi Mi 11 – самого мощного в мире смартфона
Следующий материал

Последние новости

18:36
Путин намерен до сентября присоединить Беларусь и заплатит за это Лукашенко 3,5$ млрд – журналист
18:33
В Украине произошла вспышка опасного вируса Видео
17:53
Гаджет дня: первые в мире наушники с синхронным переводчиком 40 языков
17:52
У Зеленского раскрыли детали удара по ОАСК с сокращением полномочий Видео
17:41
В Украине рекордно подорожает хлеб: что ждет украинцев весной Видео
Реклама
17:30
Гороскоп на 15 февраля для всех: везение в лотереях, предательства и приключения Видео
17:23
В Турции объяснили смысл карты с "захватом" территорий соседей
16:59
Как варить какао — самый простой рецепт Видео
16:52
Крупнейший апдейт для Stardew Valley добрался и до консолей
16:52
В моду на весну-лето вернулись ретро-кроссовки в стиле 70-х: фото Фото
16:48
Появилась реакция детского омбудсмена на избиение стоматологом детей в Ровно
16:11
Лидер республиканцев в Сенате резко высказался в адрес Трампа Видео
15:58
Ubisoft передумала: поддержка Tom Clancy’s The Division 2 продлена Видео
15:57
Украинцы погибают от переохлаждения, есть госпитализированные Видео
15:41
В России объявили о триумфальных планах по Северному потоку-2 Видео
15:33
Зеленский из-за гибели военных срочно отправил на Донбасс Тарана и Хомчака Видео
15:25
Морозы усилятся, давление повысится: синоптик рассказала, какой будет погода на Сретение Видео
15:24
Путин прямо сказал, что может отключить в России иностранные интернет-сервисы Видео
14:56
В России проходят новые протесты, силовики начали задержания Видео
14:51
Создатели Half-Life готовят новый амбициозный проект Видео
Реклама
14:35
Стало известно, о чем договорился Зеленский в рамках визита в ОАЭ
14:15
В мобильной версии Google Chrome появилась новая полезная функция
14:09
Россия будет давить на Украину из-за присоединения к энергосистеме Европы - Витренко Видео
14:08
В матче УПЛ вспыхнул расистский скандал Видео
14:06
Путин раскрыл планы России по вопросу спора с Японией за Южные Курилы
13:49
В Киеве пару влюбленных приковали друг к другу цепью Видео
13:20
История с хакерской атакой на CD Projekt Red получила продолжение
13:19
В Европе объяснили, почему нужно заставить Германию отказаться от Северного потока-2 Видео
13:17
Необычные поздравления с Днем святого Валентина в прозе, стихи и картинки
13:15
На Донбассе прогремел взрыв, погибли украинские военнослужащие Видео
12:57
Не дышал 20 минут: под Киевом медики чудом спасли младенца после домашних родов Видео
12:44
Гороскоп на 14 февраля для всех: кому аукнутся любовные приключения, а кому светит прибыль Видео
12:42
Симптомы коронавируса появляются всего лишь у 13% больных – новое исследование Видео
12:31
Новая вакансия в Rockstar намекает на скорый выпуск трейлера GTA 6 Видео
12:10
Ермак раскрыл причины падения рейтинга Зеленского Видео
11:47
Путин открыто признал, что россияне стали хуже жить, и с этим связал протесты Видео
11:04
Чудные легкие свитера входят в моду на весну-лето 2021: фото Фото Видео
11:00
В Киеве произошел масштабный прорыв на водопроводе: дорога превратилась в реку Видео
10:43
Врач раскрыла неожиданную пользу кофе Видео
10:41
Эксклюзивный Boeing, 7 резиденций и элитный автопарк: СМИ узнали, как живет Лукашенко Видео
Реклама
10:22
Игра на повышение: почему в России заговорили о разрыве отношений с ЕС мнение
10:12
Ученые назвали еще один редкий симптом коронавируса Видео
09:48
Илон Маск подчеркнуто вежливо обратился к Путину и пригласил на разговор Видео
09:19
Когда в Украину придет тепло: синоптик назвал дату Видео
08:56
Витренко оценил перспективу отказа от импорта электроэнергии из России Видео
08:50
Лукашенко готовит себе запасной аэродром мнение
08:39
"Охота на ведьм": Трамп прокомментировал решение по импичменту и рассказал о планах Видео
07:58
Байден высказался о провале голосования по импичменту Трампу Видео
07:45
Почему телефон не видит сим-карту – причины и способы их решения
07:29
Путин вспомнил об ответственности и пообещал, что Россия не бросит Донбасс Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять