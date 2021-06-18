УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

Генрі Кавілл опублікував новий тизер другого сезону "Відьмака"

18 червня 2021, 21:06

Нових деталей про сезон поки що мало, хоча нещодавно творці розповідали, що події з приквелу про Весеміра відгукнуться в основному серіалі.

Відьмак
Відьмак / кадр з МС Відьмак Netflix

Актор Генрі Кавілл, виконавець голової роли в серіалі "Відьмак", виклав у себе в інстаграмі новий тизер довгоочікуваного другого сезону від Netflix, по духу схожий на минулий ролик про Цірі.

Щоправда, цього разу відео присвячене Геральту, який миготить з мечем напереваги, а на тлі чутні слова про порятунок і втечу. Схоже, герой відправляється рятувати Йенніфер, яку спіймали у фіналі першого сезону.

Повноцінний трейлер же, найімовірніше, представлять 9 липня, коли пройде фестиваль Witcher Con, основна частина якого буде приділена прийдешнім екранізаціям від Netflix по відьмачому всесвіту (яких відразу три). Поки лише відомо, що основний серіал побачить продовження до кінця цього року.

Нових деталей про сезон поки що мало, хоча недавно творці розповідали, що події з приквелу про Весеміра ("Кошмар Вовка") відгукнуться в основному серіалі. Зокрема, мова йде про якісь вчинки наставника Геральта, які вплинуть на події на континенті в період дії самого "Відьмака".

Тизер другого сезону "Відьмака"

У 2015 році, нагадаємо, вийшла остання на сьогодні гра за мотивами "Відьмака" – The Witcher 3: Дике Полювання. Вона не тільки закінчила історію пригод Білого вовка, але і стала однією з найзнаковіших ігор в історії, зібравши понад 800 нагород в різних церемоніях нагромадження.

На цю мить ведеться робота над поліпшеною версією гри для нових консолей. Орієнтовно вона буде доступна до кінця цього року, як і некст-ген версія Cyberpunk 2077.

Відьмак
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Підсумки зустрічі Байдена і Путіна: чат з Андрієм ІлларіоновимПідсумки зустрічі Байдена і Путіна: чат з Андрієм Ілларіоновим Гороскоп на завтра 16 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: автокатастрофи та втрата частини капіталуГороскоп на завтра 16 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: автокатастрофи та втрата частини капіталу Україну атакує небезпечна спека і серйозна аномальна погодаУкраїну атакує небезпечна спека і серйозна аномальна погода Байден після зустрічі заявив про розбіжності з Путіним щодо УкраїниБайден після зустрічі заявив про розбіжності з Путіним щодо України Лікар розповіла, з якими продуктами небезпечно їсти черешнюЛікар розповіла, з якими продуктами небезпечно їсти черешню

Останні новини

14:56

Гороскоп на завтра 20 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: різкий відхід удачі та зростання любові

14:08

За 30 років перетвориться на пустелю: Україна переходить до зони надвисоких температур і катаклізмів Відео

13:57

"Спалахи, відхід проблем та хаос": опубліковано липневий місячний календар 2021

13:41

Депутат партії Путіна виклав напис Чукотка-2021 з трупів птахів

12:57

Постріл у молоко: Лукашенко заявив, що Мінськ не прийматиме літаки з Києва Відео

Реклама
12:35

Хотів вразити подружку: під Києвом 13-річний хлопчик загинув під потягом заради селфі

12:20

Експерт розповів, чим загрожує підвищення акцизних податків для бізнесу на тлі коронакризи

12:15

Наймодніші короткі стрижки 2021 для жінок після 40 років з ефектом омолодження Відео

11:54

Відмивання доходів та ухилення від сплати податків: проти Шарія відкрили нові справи Відео

11:44

У лікарні не вистачило місць: у Харкові зростає кількість отруєних суші в ресторані Відео

11:20

"Ніякого результату": експерт розкритикував владу за постійну зміну правил гри для бізнесу

10:45

У Києві співробітниця наукового інституту поцупила псевдочуму: спливли несподівані деталі Відео

10:34

Масштабний потоп в окупованій Ялті: один загиблий, близько 20 постраждалих Фото Відео

09:29

Хотіли швидко перебігти проспект: у Києві фура на швидкості розчавила чоловіка і жінку

09:18

На Черкащині мати учениці зламала хребет, роблячи ремонт у школі

08:29

Коронавірус в Україні 19 червня: заразилися понад 850 осіб, 23 з них – діти Відео

08:13

У Росії розбився літак, багато жертв і постраждалих

07:57

У США 13-річна дівчинка за наказом жорстокої матері закопала у дворі 4-річну сестру Відео

07:45

Чому США ніколи не здадуть Україну Росії Погляд

07:17

У Байдена назвали абсурдною інформацію про замороження військової допомоги Україні на $100 млн Відео

Реклама
07:10

Напад Росії через вступ України до НАТО: політик розкрив плани Путіна Відео

06:30

Копирсання в болоті: що чекає Україну в разі продовження співпраці з МВФ Погляд

05:28

Заява Путіна і Байдена щодо Донбасу: експерт пояснив, до чого готуватися Україні Відео

05:02

Шість причин, чому ви не голодні вранці Відео

04:22

5 простих речей, які допомагають виглядати молодшою за свої роки Відео

03:50

Витравлювати доведеться довго: продюсер розповів, чому український шоу-біз програє російському

03:02

Як доглядати за орхідеєю Фаленопсис, щоб вона цвіла довго Відео

01:37

"Завдання із зірочкою": експерт назвав найбезпечніший спосіб звільнити Авакова

00:51

Молитви на сон грядущий коротка й українською мовою: слухати і читати Відео

00:19

Лікар розповів, як гостре запалення переходить у хронічне Відео

00:07

Повернення Криму Україні і низка поступок: у Британії оголосили про нову ініціативу щодо Росії Відео

00:05

Лікар розповіла, з якими продуктами небезпечно їсти черешню Відео

18 червня, п'ятниця
23:54

Україну чекає аномальна спека в липні - кліматолог Відео

23:31

Гриби і їх користь для здоров'я: чого більше-шкоди або користі Відео

23:30

"Росія нас не зупинить": у МЗС різко попередили Москву про плани щодо Криму Відео

23:23

Названо речі, які крадуть вашу енергію і здоров'я Відео

23:08

У Києві вчителька знущалася над учнем з аутизмом і жорстоко відповість за побиття Відео

22:44

"Позиція Росії - повний абсурд": Данилов заявив про крах Мінських угод і виборів на Донбасі

22:43

Як зупинити свербіж від укусів комах: чотири швидких домашніх засоби Відео

22:23

10 прикмет, які точно привернуть удачу і добробут Відео

Реклама
22:14

У моду на літо 2021 повернулися неповторні атласні спідниці з 90-х, які викликають щем у душі Відео

21:52

"Окупанти не знають, що робити": у Зеленського оголосили про "вирішення" проблеми з водою у Криму Відео

21:39

Симптоми раку: три відчуття, які можуть вказувати на пухлину Відео

21:28

"За*бись": нардеп Кива знову влаштував скандал з журналістом Відео

21:06

Генрі Кавілл опублікував новий тизер другого сезону "Відьмака" Відео

21:01

Десятки нових супермаркетів Росії в Україні: у Зеленського заявили про рішення влади Відео

20:56

США заморозили військову допомогу Україні на $100 млн - Politico Відео

20:24

На Україну знову налетить ураган: погода на вихідних влаштує справжнє пекло Відео

20:09

"Руху вперед не буде": Кравчук поставив Путіну ультиматум щодо Донбасу Відео

19:57

"Пишу курсову на е***й українській мові": вагітну харківську студентку хочуть звільнити Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти