Генрі Кавілл опублікував новий тизер другого сезону "Відьмака"

Відьмак / кадр з МС Відьмак Netflix

Актор Генрі Кавілл, виконавець голової роли в серіалі "Відьмак", виклав у себе в інстаграмі новий тизер довгоочікуваного другого сезону від Netflix, по духу схожий на минулий ролик про Цірі.

Щоправда, цього разу відео присвячене Геральту, який миготить з мечем напереваги, а на тлі чутні слова про порятунок і втечу. Схоже, герой відправляється рятувати Йенніфер, яку спіймали у фіналі першого сезону.

Повноцінний трейлер же, найімовірніше, представлять 9 липня, коли пройде фестиваль Witcher Con, основна частина якого буде приділена прийдешнім екранізаціям від Netflix по відьмачому всесвіту (яких відразу три). Поки лише відомо, що основний серіал побачить продовження до кінця цього року.

Нових деталей про сезон поки що мало, хоча недавно творці розповідали, що події з приквелу про Весеміра ("Кошмар Вовка") відгукнуться в основному серіалі. Зокрема, мова йде про якісь вчинки наставника Геральта, які вплинуть на події на континенті в період дії самого "Відьмака".

Тизер другого сезону "Відьмака"

У 2015 році, нагадаємо, вийшла остання на сьогодні гра за мотивами "Відьмака" – The Witcher 3: Дике Полювання. Вона не тільки закінчила історію пригод Білого вовка, але і стала однією з найзнаковіших ігор в історії, зібравши понад 800 нагород в різних церемоніях нагромадження.

На цю мить ведеться робота над поліпшеною версією гри для нових консолей. Орієнтовно вона буде доступна до кінця цього року, як і некст-ген версія Cyberpunk 2077.