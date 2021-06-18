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Генри Кавилл опубликовал новый тизер второго сезона "Ведьмака"

18 июня 2021, 21:06

Новых деталей о сезоне пока что мало, хотя недавно создатели рассказывали, что события из приквела о Весемире отзовутся в основном сериале.

Ведьмак
Ведьмак / кадр из тс Ведьмак Netflix

Актёр Генри Кавилл, исполняющий главную роль в сериале "Ведьмак", выложил у себя в инстаграме новый тизер горячо ожидаемого второго сезона от Netflix, по духу похожий на прошлый ролик о Цири.

Правда, в этот раз видео посвящено Геральту, который мелькает с мечом наперевес, а на фоне слышны слова о спасении и побеге. Похоже, герой отправляется спасать Йеннифэр, которую поймали в финале первого сезона.

Полноценный трейлер же, скорее всего, представят 9 июля, когда пройдет фестиваль Witcher Con, основная часть которого будет уделена грядущим экранизациям от Netflix по ведьмачьей вселенной (которых сразу три). Пока лишь известно, что основной сериал увидит продолжение до конца этого года.

Новых деталей о сезоне пока что мало, хотя недавно создатели рассказывали, что события из приквела о Весемире ("Кошмар Волка") отзовется в основном сериале. В частности, речь идёт о каких-то поступках наставника Геральта, которые повлияют на события на Континенте в период действия самого "Ведьмака".

Тизер второго сезона "Ведьмака"

В 2015 году, напомним, вышла последняя на сегодняшний день игра по вселенной "Ведьмака" – The Witcher 3: Дикая Охота. Она не только закончила историю похождений Белого Волка, но и стала одной из самых знаковых игр в истории, собрав более 800 наград в различных церемониях награжения.

В настоящий момент ведется работа над улучшенной версией игры для новых консолей. Ориентировочно она будет доступна до конца этого года, как и некст-ген версия Cyberpunk 2077.

Ведьмак
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