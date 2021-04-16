Головне, що показали на презентації Capcom по франшизі Resident Evil

Головне з шоу по Resident Evil / Capcom

У ніч з 15 на 16 квітня компанія Capcom провела презентацію, яка присвячена франшизі Resident Evil. Основну увагу приділили восьмій частині серії, реліз якої відбудеться вже наступного місяця.

Так, поряд з показом другого сюжетного трейлера Resident Evil Village, в якому можна побачити нових супротивників, зброю і масштабні локації, Capcom анонсувала геймплейну демоверсію хорора.

Новий трейлер Resident Evil Village

Власники консолей PlayStation зможуть раніше за інших оцінити пробну версію і прогулятися по селу 18 квітня, а 25 квітня – по замку. Кожна ігрова сесія буде обмежена 30 хвилинами. При цьому ранній доступ до демо для користувачів PlayStation буде відкритий лише протягом 8 годин.

Потім, 2 травня, випустять 60-хвилинне демо на всіх платформах. Попереднє завантаження демо на PlayStation почнеться сьогодні.

Мабуть, найнесподіванішим анонсом стала VR-версія Resident Evil 4 для шолома Oculus Quest.2 – це повноцінна версія з видом від першої особи. Детальніше про проєкт розкажуть 21 квітня на презентації Facebook.

Resident Evil 4 повернеться у віртуальній реальності

Іншим сюрпризом виявилося повернення "Найманців" у восьмій частині. Серед особливостей відзначають магазин, можливість кастомізувати зброю і поява умінь на зразок збільшеної утрати, підвищеної швидкості і тому подібного.

В ході трансляції також показали тизер-трейлер анімаційного мінісеріалу Resident Evil: Infinite Darkness, головними героями якого стали Клер Редфілд і Леон Кеннеді. Шоу вийде на Netflix в липні 2021 року.

Resident Evil: Infinite Darkness отримав новий трейлер

Тим часом до релізу гри залишається менше ніж місяць – Resident Evil: Village готується до виходу 7 травня на PC, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X з безплатним апгрейдом між поколіннями. Нагадаємо, що події восьмої частини продовжують історію визнаної критиками Resident Evil 7 Biohazard. Нова сюжетна лінія починається з того, що Ітан Уінтерс і його дружина Міа мирно живуть на новому місці, Вільні від минулого. Вони роблять перші кроки в спільному житті, як раптом трапляється нова трагедія.

Resident Evil: Village можна буде купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК. В PS Store гра коштуватиме 1 999 гривень.

В магазині Microsoft Store - 1999 гривень;

В магазині Steam - 1299 гривень.

Паралельно в стінах Capcom ведеться робота над ремейком Resident Evil 4. Раніше в цьому році стало відомо, що розробка буде частково перезапущена, що, можливо, призведе до перенесення з 2022 на 2023 рік.

До речі, це вже не перший раз, коли розробку Resident Evil 4 перезапускають – початкова версія гри переросла в першу частину Devil May Cry.