Головний ексклюзив PS5 цього літа – Ratchet & Clank: Крізь світи – отримав релізний трейлер

Нова пригода починається в релізному трейлері Ratchet & Clank: Rift Apart / Sony

Компанія Sony і студія Insomniac опублікували релізний трейлер ексклюзивного блокбастера Ratchet & Clank: Rift Apart, нагадавши про зав'язку пригоди і його особливості. Гра виходить вже завтра тільки на PS5.

Гравцям доведеться зупинити лиходія Доктора Нефаріуса, який став імператором одного з вимірів. У процесі до героїв приєднається ще один ломбакс, на ім'я Рівет – боєць з сусіднього світу, який стане другим грабельним персонажем.

Нещодавно з'явилися і оцінки нового ексклюзив PS5 – рейтинг гри на Metacritic склав 89 балів зі 100. Чергову частину пригод Ретчета і Кланка називають відмінним екшеном і зразком того, на що здатна нова консоль. Крім того, фахівці з Digital Foundry відзначили технічну якість проєкту з трьома режимами продуктивності. У поєднанні з роботою, яку виконали художники і артдиректори студії Insomniac, технології, як вказують в оглядах, дають приголомшливий результат.

Розробники з Insomniac Games називає гру новою "міжгалактичною пригодою". Сюжетна лінія не пов'язана з подіями попередніх частин, що робить даний проєкт ідеальним для знайомства з серією. Однак, фанати франшизи безсумнівно знайдуть зв'язок з попередніми іграми. Ну і виглядає все це, звичайно, навдивовижно – радимо дивитися в 4K.

Релізний трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart

Вартість стандартного видання Ratchet & Clank: Rift Apart в PlayStation Store становить 2299 грн, а видання Deluxe – 2599 грн.

Ratchet & Clank дебютувала 4 листопада 2002 року на PS2. Ігри серії дивували барвистою графікою і душевними і веселими персонажами користувачів PS3. У 2016 році на PS4 світ побачив ремейк-переосмислення першої частини Ratchet & Clank.