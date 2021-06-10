Главный эксклюзив PS5 этого лета – Ratchet & Clank: Сквозь миры – получил релизный трейлер

Новое приключение начинается в релизном трейлере Ratchet & Clank: Rift Apart / Sony

Издательство Sony и студия-разработчик Insomniac представили релизный трейлер эксклюзивного блокбастера Ratchet & Clank: Rift Apart, напомнив о завязке приключения и его особенностях. Игра выходит уже завтра только на PS5.

Игрокам придётся остановить злодея Доктора Нефариуса, который стал императором одного из измерений. В процессе к героям присоединится ещё один ломбакс по имени Ривет – боец из соседнего мира, который станет вторым играбельным персонажем.

Недавно появились и оценки нового эксклюзив PS5 – рейтинг игры на Metacritic составил 89 баллов из 100. Очередную часть приключений Рэтчета и Кланка называют отличным экшеном и образцом того, на что способна новая консоль. Кроме того, специалисты из Digital Foundry отметили техническое качество проекта с тремя режимами производительности. В сочетании с работой, которую проделали художники и арт-директоры студии Insomniac, технологии, как указывают в обзорах, дают потрясающий результат.

Разработчики из Insomniac Games называет игру новым "межгалактическим приключением". Сюжетная линия не связана с событиями предыдущих частей, что делает данный проект идеальным для знакомства с серией. Однако, фанаты франшизы несомненно найдут связь с предыдущими играми. Ну и выглядит всё это, конечно, впечатляюще – советуем смотреть в 4К.

Релизный трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart

Стоимость стандартного издания Ratchet & Clank: Rift Apart в PlayStation Store составляет 2299 грн, а издания Deluxe – 2599 грн.

Ratchet & Clank дебютировала 4 ноября 2002 года на PS2. Игры серии удивляли красочной графикой и душевными и веселыми персонажами пользователей PS3. В 2016 году на PS4 свет увидел ремейк-переосмысление первой части Ratchet & Clank.