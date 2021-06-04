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Авторы Ratchet & Clank презентовали ностальгирующий ролик в преддверии выхода новой части

4 июня 2021, 19:45

Рэтчет и Кланк проделали умопомрачительное путешествие от PS2 до PS5.

Ratchet & Clank: Сквозь миры
Эволюция серии Ratchet & Clank / Sony

Ровно неделя отделяют нас от выхода ожидаемой новинки "Ratchet & Clank: Сквозь миры" на консоли PlayStation 5. Дабы подогреть интерес аудитории, компания Sony решила напомнить публике о том, как менялись красочные боевые платформеры от студии Insomniac Games.

Ratchet & Clank дебютировала 4 ноября 2002 года на PS2. Игры серии удивляли красочной графикой и душевными и веселыми персонажами пользователей PS3. В 2016 году на PS4 свет увидел ремейк-переосмысление первой части Ratchet & Clank.

Следующую часть франшизы, игру "Ratchet & Clank: Сквозь миры", авторы создали с нуля эксклюзивно для консоли PS5. Благодаря скорости накопителя SSD консоли стало возможным создать игровой процесс, позволяющий прыгать в порталы и попадать в другие измерения в разных точках галактики. Также в серии дебютирует фоторежим, а игроков ждет встреча с совершенно новой героиней – Ривет (Rivet),

Разработчики из Insomniac Games называет игру новым "межгалактическим приключением". Сюжетная линия не связана с событиями предыдущих частей, что делает данный проект идеальным для знакомства с серией. Однако, фанаты франшизы несомненно найдут связь с предыдущими играми. Ну и выглядит всё это, конечно, впечатляюще – советуем смотреть в 4К.

Эволюция серии Ratchet & Clank

Напомним, что премьера Ratchet & Clank: Rift Apart состоится 11 июня только на PlayStation 5. Стоимость стандартного издания Ratchet & Clank: Rift Apart в PlayStation Store составляет 2299 грн, а издания Deluxe – 2599 грн.

Ratchet & Clank
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