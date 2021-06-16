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Google оголосила про шість нових функцій, які з'являться в Android цього літа

16 червня 2021, 15:03

Компанія презентувала оновлення своїх сервісів для мобільних апаратів.

Android
Google анонсувала шість нових функцій Android / УНІАН

Google анонсувала шість великих нововведень, які стануть доступні у фірмових сервісах компанії найближчим часом. Оновлювати ж Android для цього не доведеться, оскільки все це буде здійснено на рівні додатків.

Так, функція оповіщення про землетруси розширить географію роботи, додаток "Повідомлення" отримає нову функцію для занесення окремих повідомлень в обране, а "Google Асистент" нарешті навчиться працювати всередині додатків.

Система оповіщення про землетруси

Google розширює свою систему виявлення та оповіщення про землетруси на базі Android. За допомогою цієї системи люди в районах з підвищеною сейсмічною активністю можуть отримувати оповіщення за кілька секунд до поштовху.

Така система вже працює в Новій Зеландії та Греції, а тепер вона запускається в Туреччині, Казахстані, Киргизії, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані та на Філіппінах. У пріоритеті у Google – запуск системи в регіонах, які найчастіше піддаються землетрусам.

Емодзі під контекст

Користувачам клавіатури Gboard будуть пропонуватися наліпки на основі набраних повідомлень виходячи з контексту. Такі наліпки будуть комбінуватися за допомогою системи Emoji Kitchen, яка дозволяє генерувати нові емодзі завдяки поєднанню декількох стандартних.

Нововведення вже доступне в бета-версії Gboard, і незабаром з'явиться на смартфонах, що працюють під управлінням Android 6.0 і новіше.

Позначки для важливих повідомлень

Аби ви не втратили нічого важливого в листуванні, Google додає в стандартний додаток "Повідомлення" нову функцію для занесення окремих повідомлень в обране.

Просто затисніть потрібне послання і поставте "зірочку" в меню, що з'явилося. Знайти відмічені повідомлення можна через фільтр в пошуку.

Більше можливостей для Android Auto

Апгрейд отримає і система Android Auto, користувачі якої зможуть кастомізувати екран лончера безпосередньо зі смартфона – встановлювати Темний інтерфейс, міняти теми і сортувати додатки на домашньому екрані.

Також буде покращена навігація в мультимедійних додатках, швидкий доступ до додатків для обміну повідомленнями і функція читання вхідних повідомлень без рук за допомогою голосу. Раніше ці можливості були доступні далеко не скрізь.

Голосові команди до додатків

Ще однією фішкою Android стане більш гнучка взаємодія з додатками за допомогою "Google Асистента". Голосовий запит "Окей, Google, оплати мій рахунок в Capital One" або "Окей, Google, віднови моє тренування в Strava" успішно виконається без необхідності розблокувати смартфон.

Функція виявлення погляду

Нарешті, компанія підготувала оновлення для системи Voice Assist, яка була створена для людей з обмеженими руховими можливостями. Тепер же, завдяки функції виявлення погляду, користувачі зможуть налаштувати голосовий доступ тільки тоді, коли вони дивляться на екран.

Також голосовий доступ тепер буде розпізнавати поле введення пароля, де користувачеві буде дозволено вводити букви різного регістра, цифри і символи. Наприклад, можна сказати "велика літера P" або "знак долара" для введення $.

Android
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