Google Chat і Workspace стали доступні всім користувачам / Google

Компанія Google офіційно оголосила про деякі зміни, що стосуються додатків і служб сервісу Workspace, зокрема про їх доступність для всіх користувачів, що мають обліковий запис Google. Раніше він був доступний тільки для корпоративних клієнтів.

В Google розповіли, що їх додатками Workspace користуються більш як троє мільярдів користувачів, хоча, найімовірніше, значна частка тут припадає на поштовий сервіс Gmail.

Workspace об'єднує лінійку продуктів компанії для спільної роботи: Gmail, "Диск", "Календар", "Чат", "Документи", "Таблиці", Google Meet і так далі. Всі вони можуть бути легко інтегровані в одну вкладку, наприклад, чат зміщується в сторону, аби показати відправлену співрозмовником електронну таблицю. Нові можливості засновані на концепції "розумних полотен", в рамках якої Google об'єднує різні додатки.

Ще розробники анонсували нову підписку Google Workspace Individual, яка буде коштувати 9,99 долара і в перший час буде працювати тільки в США, Канаді, Мексиці, Бразилії, Австралії та Японії. Головна її особливість – доступ до додаткових інструментів без необхідності створення власного домену.

Google Spaces / Google

Нагадаємо, що платформа офісних додатків Google Workspace була презентована в жовтні 2020 року. Вона прийшла на зміну пакету G Suite для того, аби сильніше інтегрувати окремі додатки між собою.

Минулого місяця Google також спростила перенесення фотографій з Gmail в "Google Фото". У поштовому додатку з'явилася кнопка "Зберегти в фото". Вона дозволяє автоматично зберігати фотографії з вкладень Gmail прямо в "Google Фото".