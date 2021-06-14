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Google Chat и Workspace стали доступны для всех пользователей

14 июня 2021, 19:27

Платформа интегрирует между собой сервисы для совместной работы и добавляет новую функциональность в них.

Логотип компании Google
Google Chat и Workspace стали доступны всем пользователям / Google

Компания Google официально объявила о некоторых изменениях, касающихся приложений и служб сервиса Workspace, в том числе об их доступности для всех пользователей, имеющих аккаунт Google. Раньше он был доступен только для корпоративных клиентов

В Google утверждают, что их приложениями Workspace пользуются более трех миллиардов пользователей, хотя, вероятнее всего, значительная доля здесь приходится на почтовый сервис Gmail.

Workspace объединяет линейку продуктов компании для совместной работы: Gmail, "Диск", "Календарь", "Чат", "Документы", "Таблицы", Google Meet и так далее. Все они могут быть легко интегрированы в одну вкладку, например, чат смещается в сторону, чтобы отобразить отправленную собеседником электронную таблицу. Новые возможности основаны на концепции "умных холстов", в рамках которой Google объединяет разные приложения.

Ещё разработчики анонсировали новую подписку Google Workspace Individual, которая будет стоить 9,99 долларов и в первое время будет работать только в США, Канаде, Мексике, Бразилии, Австралии и Японии. Главная её особенность – доступ к дополнительным инструментам без необходимости создания собственного домена.

Google Spaces / Google

Напомним, что платформа офисных приложений Google Workspace была представлена в октябре 2020 года. Она пришла на смену пакету G Suite для того, чтобы сильнее интегрировать отдельные приложения между собой.

В прошлом месяце Google также упростила перенос фотографий из Gmail в "Google Фото". В почтовом приложении появилась кнопка "Сохранить в фото". Она позволяет автоматически сохранять фотографии из вложений Gmail прямиком в "Google Фото".

Google
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