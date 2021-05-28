Google упростила перенос фотографий из Gmail в "Google Фото"

Google упрощает перенос фотографий из Gmail в "Google Фото" / Google Blog

За неделю до отключения бесконечного хранилища фотографий в облаке Google добавила в веб-версию Gmail новую кнопку "Сохранить в фото", которую можно использовать, чтобы автоматически сохранить вложенные в сообщениях Gmail фотографии прямиком в "Google Фото".

Отмечается, что ранее пользователям приходилось сначала загружать изображения, а уже потом вручную добавлять их в "Фото". Теперь переносить фотографии из Gmail в "Google Фото" стало проще.

Впрочем, есть один нюанс – в настоящее время функция работает только для изображений в формате JPEG. Функция работает ровно так, как подсказывает логика – и позволяет в одно нажатие отправлять фото из почтовика в хранилище Google Photos. К слову, уже хорошо знакомая кнопка "Add to Drive" пока остается.

Новая возможность открыта для клиентов Google Workspace и G Suite, а также для пользователей с личными учётными записями Google. В ближайшие 15 дней новая функция станет доступна по всему миру.

Напомним, что согласно новому правила хранения данных в аккаунтах Google, сервис начнёт взимать плату за хранение фотографий в "высоком качестве" после преодоления лимита в 15 ГБ. Важно отметить, что любые изображения, загруженные до вступления изменений в силу, не будут учитываться при новом лимите.

Подробнее узнать о том, какие изменения появятся в "Google Фото" с 1 июня, можно по ссылке.