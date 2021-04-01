Творці S.T.A.L.K.E.R. 2 на перше квітня підготували 5-хвилинне відео

Свіжий ролик S.T.A.L.K.E.R. 2 / SGC

Студія GSC Game World слідом за щоденником розробників S.T.A.L.K.E.R. 2, де показали широку посмішку радянської людини, до 1 квітня підготувала приємний сюрприз – 5 хвилин насолоди моделлю ножа в 4K.

Як то кажуть, в кожному жарті є частка жарту – модель-то зброї справжня, причому це єдина у всіх частинах гри холодна зброя, доступна гравцеві.

Свіжий ролик S.T.A.L.K.E.R. 2

30-го грудня українська студія GSC Game World показала перший геймплейний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 – у ролику головний герой гри Скіф під музику групи "Сплін" біжить по напівзруйнованій будівлі і ловить сигнал на кишеньковому комп'ютері.

Слідом за трейлером розробники офіційно підтвердили, що вітчизняний довгобуд не вийде на ігровій консолі Sony PlayStation 5. Реліз гри відбудеться "тільки на ПК, і Xbox Series X/S". Раніше студія поділилася свіжими концепт-арти гри.

Нагадаємо, що спочатку гра була анонсована 13 серпня 2010 року для ПК і сьомого покоління консолей, а вихід планувався у 2012 році, проте в грудні 2011-го року робота над проєктом була зупинена разом з розпуском команди розробників. Повторний анонс про відновлення розробки ігри відбувся 15 травня 2018 року.