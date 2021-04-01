Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 на первое апреля подготовили 5-минутное видео

Свежий ролик S.T.A.L.K.E.R. 2 / SGC

Студия GSC Game World вслед за дневником разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2, где показали широкую улыбку советского человека, к 1 апреля подготовила приятный сюрприз – 5 минут наслаждения моделью ножа в 4K.

Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки – модель-то оружия настоящая, причем это единственное во всех частях игры холодное оружие, доступное игроку.

Свежий ролик S.T.A.L.K.E.R. 2

30-го декабря украинская студия GSC Game World показала первый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 – в ролике главный герой игры Скиф под музыку группы "Сплин" бежит по полуразрушенному зданию и ловит сигнал на карманном компьютере.

Вслед за трейлером разработчики официально подтвердили, что отечественный долгострой не выйдет на игровой консоли Sony PlayStation 5. Релиз игры состоится "только на ПК, и Xbox Series X|S". Ранее студия поделилась свежими концепт-арты игры.

Напомним, что изначально игра была анонсирована 13 августа 2010 года для ПК и седьмого поколения консолей, а выход планировался в 2012 году, однако в декабре 2011-го года работа над проектом была остановлена вместе с роспуском команды разработчиков. Повторный анонс о возобновлении разработки игры произошёл 15 мая 2018 года.