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GSC Game World запустила попередні замовлення на S.T.A.L.K.E.R. 2

14 червня 2021, 02:42

Гра буде доступна в трьох виданнях – базове коштує 895 грн.

S.T.A.L.K.E.R. 2
Кадр з S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC Game World

Автори S.T.A.L.K.E.R. 2 презентували не тільки підзаголовок, новий трейлер і дату релізу, але і системні вимоги шутера, а також оголосили про старт прийому попередніх замовлень на одну з найочікуваніших новинок 2022.

Гра, нагадаємо, вийде вже 28 квітня 2022 року на Xbox Series і ПК. Вона буде доступна в онлайн-магазинах Steam, Epic Games Store і Microsoft Store. До того ж шутер відразу ж повинен з'явитися в Xbox Game Pass.

Всього буде три видання S.T.A.L.K.E.R. 2:

  • Базове — 895 грн (Steam & EGS)
  • Розширене з косметичними DLC для сюжету і мультиплеєра — 1199 грн (Steam & EGS)
  • Ультимативне з двома сюжетними доповненнями — 1599 грн (Steam & EGS)

Роздрібні видання:

Ось ти розповідаєш, а я прям бачу красу цю... Повний набір споряги сталкерської*: постер, нашивки, жетон, рюкзак для походів в Зону, карта з позначками безпечних маршрутів і навіть пропуск, офіційний ... СОПівський!

Подейкують, що в деяких навіть фігурка сталкера є. І найсолідніший улов – справжній артефакт з контейнером для перенесення. Дістати таке навіть найдосвідченіший сталкер за багаторазові вилазки не завжди може, а тут – ось воно, лише руку простягни.

  • Стандартне — повна версія гри, стілбук, лист від розробників, сувенірний пропуск в зону, набір наліпок — ціна 60 доларів.
  • Limited — весь контент стандартного видання, карта зони, постер, нашивки, військовий жетон, дармовис-мультитул з кресалом — ціна 80 доларів.
  • Collector's — весь контент Limited-видання, артбук, колекційна фігурка — ціна 180 доларів.
  • Ultimate — весь контент Collector's-видання, лампа-артефакт — сталкерський рюкзак-ціна 340 доларів.

  • Колекційні й інші видання S.T.A.L.K.E.R. 2
    Колекційні й інші видання S.T.A.L.K.E.R. 2 stalker2.com
  • Колекційні й інші видання S.T.A.L.K.E.R. 2
    Колекційні й інші видання S.T.A.L.K.E.R. 2 stalker2.com
  • Колекційні й інші видання S.T.A.L.K.E.R. 2
    Колекційні й інші видання S.T.A.L.K.E.R. 2 stalker2.com
  • Колекційні й інші видання S.T.A.L.K.E.R. 2
    Колекційні й інші видання S.T.A.L.K.E.R. 2 stalker2.com

Системні вимоги S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart of Chernobyl

Мінімальні:

  • ОСА: Windows 10
  • Процесор: AMD Ryzen 5 1600X або Intel Core i5-7600K
  • Оперативна пам'ять: 8 ГБ
  • Відеокарта: AMD Radeon RX 580 8 GB або NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB
  • Місце на диску: 150 ГБ

Рекомендовані:

  • ОСА: Windows 10
  • Процесор: AMD Ryzen 7 3700x або Intel Core i7-9700K
  • Оперативна пам'ять: 16 ГБ
  • Відеокарта: Radeon RX 5700 XT 8 GB або GeForce RTX 2070 SUPER 8 GB або GeForce GTX 1080 Ti 11 GB
  • Місце на диску: 150 ГБ

Також GSC Game World підтвердила, що Heart of Chernobyl отримає озвучку і субтитри англійською, українською та російською мовами. Тільки субтитри для гри будуть доступні польською, німецькою, французькою, італійською, португальською, іспанською, китайською, японською та корейською мовами.

читайте такожУ мережі з'явилися нові кадри зі скасованої версії S. T. A. L. K. E. R. 2

S. T. A. L. K. E. R. 2
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