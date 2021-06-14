GSC Game World запустила попередні замовлення на S.T.A.L.K.E.R. 2

Кадр з S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC Game World

Автори S.T.A.L.K.E.R. 2 презентували не тільки підзаголовок, новий трейлер і дату релізу, але і системні вимоги шутера, а також оголосили про старт прийому попередніх замовлень на одну з найочікуваніших новинок 2022.

Гра, нагадаємо, вийде вже 28 квітня 2022 року на Xbox Series і ПК. Вона буде доступна в онлайн-магазинах Steam, Epic Games Store і Microsoft Store. До того ж шутер відразу ж повинен з'явитися в Xbox Game Pass.

Всього буде три видання S.T.A.L.K.E.R. 2:

Базове — 895 грн (Steam & EGS)

— 895 грн (Steam & EGS) Розширене з косметичними DLC для сюжету і мультиплеєра — 1199 грн (Steam & EGS)

з косметичними DLC для сюжету і мультиплеєра — 1199 грн (Steam & EGS) Ультимативне з двома сюжетними доповненнями — 1599 грн (Steam & EGS)

Роздрібні видання:

Ось ти розповідаєш, а я прям бачу красу цю... Повний набір споряги сталкерської*: постер, нашивки, жетон, рюкзак для походів в Зону, карта з позначками безпечних маршрутів і навіть пропуск, офіційний ... СОПівський!

Подейкують, що в деяких навіть фігурка сталкера є. І найсолідніший улов – справжній артефакт з контейнером для перенесення. Дістати таке навіть найдосвідченіший сталкер за багаторазові вилазки не завжди може, а тут – ось воно, лише руку простягни.

Стандартне — повна версія гри, стілбук, лист від розробників, сувенірний пропуск в зону, набір наліпок — ціна 60 доларів.

— повна версія гри, стілбук, лист від розробників, сувенірний пропуск в зону, набір наліпок — ціна 60 доларів. Limited — весь контент стандартного видання, карта зони, постер, нашивки, військовий жетон, дармовис-мультитул з кресалом — ціна 80 доларів.

— весь контент стандартного видання, карта зони, постер, нашивки, військовий жетон, дармовис-мультитул з кресалом — ціна 80 доларів. Collector's — весь контент Limited-видання, артбук, колекційна фігурка — ціна 180 доларів.

— весь контент Limited-видання, артбук, колекційна фігурка — ціна 180 доларів. Ultimate — весь контент Collector's-видання, лампа-артефакт — сталкерський рюкзак-ціна 340 доларів.

Системні вимоги S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart of Chernobyl

Мінімальні:

ОСА : Windows 10

: Windows 10 Процесор : AMD Ryzen 5 1600X або Intel Core i5-7600K

: AMD Ryzen 5 1600X або Intel Core i5-7600K Оперативна пам'ять : 8 ГБ

: 8 ГБ Відеокарта : AMD Radeon RX 580 8 GB або NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

: AMD Radeon RX 580 8 GB або NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB Місце на диску: 150 ГБ

Рекомендовані:

ОСА : Windows 10

: Windows 10 Процесор : AMD Ryzen 7 3700x або Intel Core i7-9700K

: AMD Ryzen 7 3700x або Intel Core i7-9700K Оперативна пам'ять : 16 ГБ

: 16 ГБ Відеокарта : Radeon RX 5700 XT 8 GB або GeForce RTX 2070 SUPER 8 GB або GeForce GTX 1080 Ti 11 GB

: Radeon RX 5700 XT 8 GB або GeForce RTX 2070 SUPER 8 GB або GeForce GTX 1080 Ti 11 GB Місце на диску: 150 ГБ

Також GSC Game World підтвердила, що Heart of Chernobyl отримає озвучку і субтитри англійською, українською та російською мовами. Тільки субтитри для гри будуть доступні польською, німецькою, французькою, італійською, португальською, іспанською, китайською, японською та корейською мовами.

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