Хакерське угруповання Anonymous оголосило війну Ілону Маску

Хакери з Anonymous "оголосили війну" Ілону Маску / Reuters

Хакери з популярного об'єднання Anonymous повстали проти генерального директора Tesla і технокороля Ілона Маска. Хакери звинуватили підприємця в надмірному впливі на криптовалюту і зневазі до інвестицій звичайних працівників.

"Поки у працьовитих людей руйнуються мрії через ваші публічні істерики, ви продовжуєте знущатися з них. Ви можете думати, що ви найрозумніша людина, але тепер ви зустріли гідного суперника. Ми – Anonymous. Ми – легіон. Ми йдемо", – заявили хакери.

Крім того, Anonymous сумніваються в щирості бажань генерального директора Tesla в його прагненні до екологічності. На думку угруповання, Маск "намагається грати по обидва боки", а його прагнення врятувати світ більше пов'язане з "комплексом переваги і спасителя, ніж з реальною турботою про людство". Поки що невідомо, які дії зробить угруповання проти Маска.

Дивіться звернення до Ілона Маску від Anonymous

Нагадаємо, що на початку лютого Tesla купила біткоїни на 1.5 млрд доларів, а у квітні оголосила про продаж 10% з них. Це принесло 272 млн доларів виторгу, з яких 101 млн – чистий прибуток на тлі зростання курсу криптовалюти. Така підтримка криптовалюти сприяла тому, що ціни на криптовалюту, включаючи Біткоіни і Dogecoin, дуже сильно виросли з початку року.

У березні компанія почала продавати електрокари за біткоїни, а в травні відмовилася від цього наміру, через що курс криптовалюти опустився на 20%. Попри запевнення Маска, що Tesla не продавала біткоїни, спільнота криптоінвесторів обурилася і звинуватила підприємця в маніпуляції ринком.

Раніше ми повідомляли, що через нову криптовалюту – Chia Coin – в Україні стали дорожчати жорсткі диски і SSD. Наприклад, модель Seagate SkyHawk на 8 ТБ в порівнянні з серединою квітня подорожчала вдвічі до 13 200 грн. А диск Seagate на 10 ТБ пропонували за 33 600 грн, що в 4 рази дорожче, ніж у квітні. При цьому багато моделей дисків зникли з продажу.