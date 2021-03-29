Harman привезла в Україну популярну портативну акустику JBL Charge 5

В Україні стартував продаж JBL Charge 5 / Harman

Компанія Harman Kardon оголосила про старт продажів в Україні п'ятого покоління популярної колонки-пауербанка JBL Charge. Вона виконана в корпусі із захистом від води, стала на 25% могутніше попередника і отримала злегка модернізований дизайн.

Колонка вже доступна в українському роздробі, зокрема в офіційному українському онлайн-магазині виробника, за рекомендованою ціною 4499 грн у дев'яти варіантах забарвлення.

JBL Charge 5 сертифікована за стандартом IP67 [високий рівень стійкості гаджета до потрапляння пилу і рідини], тому витримує занурення у воду на глибину до метра. Корпус оброблений міцною тканиною і має гумові вставки для надійного розміщення колонки на будь-яких поверхнях, тоді як на верхній грані розмістилися прогумовані рельєфні кнопки для управління відтворенням.

Акумулятор у новинки має місткість 7500 мАг, якого вистачить до 20 годин прослуховування, при цьому колонка може використовуватися як портативний акумулятор для зарядки інших гаджетів. До JBL Charge 5 можуть одночасно підключатися до двох пристроїв за допомогою підтримки Bluetooth 5.1, а завдяки підтримці технології PartyBoost можна об'єднати необмежену кількість таких же колонок або інших моделей від JBL в єдину акустичну систему.

До речі, це вже третій флагман Harman, який дебютував в нашій країні за останній місяць. Раніше виробник представив на українському ринку серію акустичних систем JBL HDI і бездротові навушники JBL Live Free NC + TWS і Live Pro + TWS.

Раніше Xiaomi почала продавати в Україні недорогий Redmi Note 9T. Це один з найдешевших смартфонів з підтримкою мобільних мереж п'ятого покоління. Його анонсували в Китаї ще в листопаді минулого року.

В офіційному українському онлайн-магазині виробника Redmi Note 9T доступний у фіолетовому і чорному корпусі. За версію 64 ГБ доведеться віддати 7799 грн, за 128 ГБ – 8199 грн.