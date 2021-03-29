Harman привезла в Украину популярную портативную акустику JBL Charge 5

В Украине стартовали продажи JBL Charge 5 / Harman

Компания Harman Kardon объявила о старте продаж в Украине пятого поколения популярной колонки-пауэрбанка JBL Charge. Она выполнена в корпусе с защитой от воды, стала на 25% мощнее предшественника и получила слегка модернизированый дизайн.

Колонка уже доступна в украинской рознице, в том числе в официальном украинском онлайн-магазине производителя, по рекомендованной цене 4499 грн в девяти вариантах расцветки.

JBL Charge 5 сертифицирована по стандарту IP67 [высокий уровень устойчивости гаджета к попаданию пыли и жидкости], поэтому выдерживает погружения в воду на глубину до метра. Корпус отделан прочной тканью и имеет резиновые вставки для надёжного размещения колонки на любых поверхностях, тогда как на верхней грани разместились прорезиненные рельефные кнопки для управления воспроизведением.

Аккумулятор у новинки имеет емкость 7500 мАч, которого хватит до 20 часов прослушивания, при этом колонка может использоваться как портативный аккумулятор для зарядки других гаджетов. К JBL Charge 5 могут одновременно подключаться до двух устройств посредством поддержки Bluetooth 5.1, а благодаря поддержке технологии PartyBoost можно объединить неограниченное количество таких же колонок или других моделей от JBL в единую акустическую систему.

К слову, это уже третий флагман Harman, дебютировавший в нашей стране за последний месяц. Ранее производитель представил на украинском рынке серию акустических систем JBL HDI и беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и Live Pro+ TWS.

Ранее Xiaomi начала продавать в Украине недорогой Redmi Note 9T. Это один из самых дешёвых смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Его анонсировали в Китае ещё в ноябре прошлого года.

В официальном украинском онлайн-магазине производителя Redmi Note 9T доступен в фиолетовом и чёрном корпусе. За версию 64 ГБ придётся отдать 7799 грн, за 128 ГБ – 8199 грн.