Компания Harman привезла в Украину TWS-наушники нового поколения

В Украине появились TWS-наушники JBL Live Free NC+ и Live Pro+ / Citrus

Без громких презентаций и пресс-релизов передовой производитель наушников Harman начал продавать в Украине беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и Live Pro+ TWS.

Особенности нового поколения заключаются в эргономичном дизайне и более надежной посадке, а также технологиях Ambient Aware и TalkThru. Обе новинки водонепроницаемы и имеют сертификат IPX7, поэтому могут составить вам компанию в любую погоду.

Наушники имеют сенсорное управление, и позволяют в одно касание переключаться на контроль окружающей обстановки. В каждом из них есть модуль беспроводной связи с технологией Dual Connect, позволяющий наушникам автоматически подключаться к смартфону, как только вы открываете чехол.

Кроме того, используя только один вкладыш, вы можете продлить время автономной работы и заряжать каждый наушник по отдельности. А с помощью Fast Pair от Google вы можете подключить JBL Live Free NC+ TWS к нескольким устройствам и свободно переключаться между ними.

В JBL Live Free NC+ используется система активного шумоподавления Smart Ambient, а в Live Pro+ задействована усовершенствованная технология адаптивного шумодава с возможностью регулировки уровня заглушаемых звуков. Автономность – до 7 часов беспрерывной работы с выключенным шумоподавлением или 6 часов с использованием функции ANC. Еще 14 часов обеспечивает зарядный кейс. А поддержка Speed Charge и беспроводной зарядки Qi позволяет пополнять запасы энергии быстро и с комфортом.

Предзаказ на JBL Live Free NC+ TWS и Live Pro+ TWS в Украине уже стартовал, а в продажу они поступят до конца этой неделе по рекомендованной цене от 4099 грн.

Ранее Xiaomi начала продавать в Украине недорогой Redmi Note 9T. Это один из самых дешёвых смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Его анонсировали в Китае ещё в ноябре прошлого года.

В официальном украинском онлайн-магазине производителя Redmi Note 9T доступен в фиолетовом и чёрном корпусе. За версию 64 ГБ придётся отдать 7799 грн, за 128 ГБ – 8199 грн.