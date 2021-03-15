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Компания Harman привезла в Украину серию акустических систем JBL HDI

15 марта 2021, 13:54

В линейке доступны два варианта напольных колонок, полочная версия, центральный канал и сабвуфер.

Премиум-акустика JBL HDI уже доступна в Украине / Harman

Без громких презентаций и пресс-релизов компания Harman начала продавать в Украине серию акустических систем JBL HDI. В линейке доступны два варианта напольных колонок, полочная версия, центральный канал и сабвуфер.

Премиум-акустика JBL HDI отлично подойдёт как для прослушивания музыки, так и для формирования домашнего кинотеатра. Все четыре модели линейки основаны на запатентованном компрессионном драйвере 2410H-2, что, по заверению бренда, позволяет добиться качественного и реалистичного звучания.

В дополнение к выдающимся характеристикам высокочастотных компонентов каждая модель HDI обладает одинаково впечатляющими низкочастотными динамиками с диффузорами из алюминия в литой раме. Они обеспечивают высокую выходную мощность с низким уровнем искажений. Помимо впечатляющих характеристик, все модели JBL HDI выполнены на высочайшем уровне, который соответствует статусу бренда JBL.

Дизайн линейки дополнит и украсит любой интерьер. Аудиосистема доступна в трёх цветовых вариантах: лакированный черный глянец, шпон орехового дерева с сатинированным покрытием и шпон дуба также с сатиновой лакировкой. Для полочной модели HDI-1600 также доступна напольная подставка HDI-FS с глянцевой черной основой, дополняющей внешний вид колонки.

Цены на акустику JBL HDI:

  • Напольная 2½-полосная акустическая система JBL HDI-3800 — 67 999 грн
  • Напольная 2½-полосная акустическая система JBL HDI-3600 — 51 999 грн
  • Полочная двухполосная акустическая система JBL HDI-1600 — 23 999 грн
  • 2½-полосная акустическая система JBL HDI-4500 — 46 999 грн
  • Активный сабвуфер на 100 Вт JBL HDI-1200P — 79 999 грн

Стойки для тыловых каналов предлагаются по цене 15 999 грн. Купить новинки можно уже в магазинах партнёра компании Harman.

В начале этого месяца компания также привезла в Украину беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и Live Pro+ TWS. Обе новинки водонепроницаемы и имеют сертификат IPX7, поэтому могут составить вам компанию в любую погоду.

Harman
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