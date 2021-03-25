Грай і не плати – в Steam запустили нову функцію для гри з друзями

Valve запустила функцію Steam Remote Play / Steam

Команда Valve офіційно оголосила про запуск функції віддаленої гри з друзями, у яких немає облікового запису Steam. Раніше вона була доступна тільки користувачам бета-версії магазину, а зараз стала доступна всім охочім.

Так, нова функція Steam дозволяє грати з друзями онлайн в ігри з локальним мультиплеєром, кооперативом або розділеним екраном – наприклад, ви транслюєте друзям відео з низькою затримкою, через яке вони й керують тим, що відбувається на екрані.

Приєднатися можуть до чотирьох гравців, а при ідеальних умовах – навіть більше. Гра повинна бути куплена і встановлена тільки на основному комп'ютері, а всі інші гравці можуть приєднатися за допомогою потокової технології Steam Remote Play, використовуючи Steam або додаток Steam Link. Щоб приєднатися до гри з будь-якого пристрою на Windows, macOS, Linux, iOS або Android, обліковий запис не потрібно.

Як розповідає Valve, виглядає все наступним чином:

Ви запускаєте той чи інший тайтл з підтримкою Steam Remote Play;

Відкриваєте список друзів в Steam, і натискаєте на іконку "Скопіювати посилання";

Посилання відправляє другу, він встановлює Steam Link, і ви можете разом борознити простори ігрових світів.

Принцип роботи Remote Play Together

На честь виходу нововведення з 25 березня по 29 березня Valve проведе великий розпродаж і фестиваль Remote Play together. Крім того, гравців чекають сотні знижок і марафон трансляцій, де можна буде побачити Remote Play Together в дії, а також приєднатися до ігор за допомогою посилань в чаті Steam, YouTube або Twitch.

На цю мить Remote Play Together підтримує близько 5 тис. ігор. З повним списком ви можете ознайомитися тут.