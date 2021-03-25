Грай і не плати – в Steam запустили нову функцію для гри з друзями

Функція дозволяє грати з друзями онлайн в ігри з локальним мультиплеєром, кооперативом або розділеним екраном.
Команда Valve офіційно оголосила про запуск функції віддаленої гри з друзями, у яких немає облікового запису Steam. Раніше вона була доступна тільки користувачам бета-версії магазину, а зараз стала доступна всім охочім.
Так, нова функція Steam дозволяє грати з друзями онлайн в ігри з локальним мультиплеєром, кооперативом або розділеним екраном – наприклад, ви транслюєте друзям відео з низькою затримкою, через яке вони й керують тим, що відбувається на екрані.
Приєднатися можуть до чотирьох гравців, а при ідеальних умовах – навіть більше. Гра повинна бути куплена і встановлена тільки на основному комп'ютері, а всі інші гравці можуть приєднатися за допомогою потокової технології Steam Remote Play, використовуючи Steam або додаток Steam Link. Щоб приєднатися до гри з будь-якого пристрою на Windows, macOS, Linux, iOS або Android, обліковий запис не потрібно.
Як розповідає Valve, виглядає все наступним чином:
- Ви запускаєте той чи інший тайтл з підтримкою Steam Remote Play;
- Відкриваєте список друзів в Steam, і натискаєте на іконку "Скопіювати посилання";
- Посилання відправляє другу, він встановлює Steam Link, і ви можете разом борознити простори ігрових світів.
Принцип роботи Remote Play Together
На честь виходу нововведення з 25 березня по 29 березня Valve проведе великий розпродаж і фестиваль Remote Play together. Крім того, гравців чекають сотні знижок і марафон трансляцій, де можна буде побачити Remote Play Together в дії, а також приєднатися до ігор за допомогою посилань в чаті Steam, YouTube або Twitch.
На цю мить Remote Play Together підтримує близько 5 тис. ігор. З повним списком ви можете ознайомитися тут.