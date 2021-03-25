Играй и не плати – в Steam запустили новую функцию для игры с друзьями

Valve запустила функцию Steam Remote Play / Steam

Команда Valve официально объявила о запуске функции удалённой игры с друзьями, у которых нет аккаунта Steam. Раньше она была доступна только пользователям бета-версии магазина, а сейчас стала доступна всем желающим.

Так, новая функция Steam позволяет играть с друзьями онлайн в игры с локальным мультиплеером, кооперативом или разделённым экраном – например, вы транслируете друзьям видео с низкой задержкой, через которое они и управляют происходящим на экране.

Подключиться могут до четырёх игроков, а при идеальных условиях – даже больше. Игра должна быть куплена и установлена только на основном компьютере, а все остальные игроки могут присоединиться с помощью потоковой технологии Steam Remote Play, используя Steam или приложение Steam Link. Чтобы подключиться к игре с любого устройства на Windows, macOS, Linux, iOS или Android, аккаунт не требуется.

Как рассказывает Valve, выглядит всё следующим образом:

Вы запускаете той или иной тайтл с поддержкой Steam Remote Play;

Открываете список друзей в Steam, и нажимаете на иконку "Скопировать ссылку";

Ссылка отправляет другу, он устанавливает Steam Link, и вы можете вместе бороздить просторы игровых миров.

Принцип работы Remote Play Together

В честь выхода нововведения с 25 марта по 29 марта Valve проведёт большую распродажу и фестиваль Remote Play Together. Кроме того, игроков ждут сотни скидок и марафон трансляций, где можно будет увидеть Remote Play Together в действии и присоединиться к играм с помощью ссылок в чате Steam, YouTube или Twitch.

В настоящий момент Remote Play Together поддерживает порядка 5 тыс. игр. С полным списком вы можете ознакомиться здесь.